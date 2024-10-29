北市標線人行道轉實體困難多 將以欄杆、緣石阻隔車輛

北市府「台北交通安心行專案小組」預計每年推20處標線型人行道改為實體分隔人行道，但過去提供給新工處的標線型人行道中，有多處因故未施做，甚至6.6米也當作「一條」政績。交通局承諾重新盤點可施做實體人行道地點，無法墊高處則以欄杆、緣石阻隔車輛，並調整人行道計算方式。

北市議會交通委員會今進行專案報告，檢討人行道施做進度與現況。議員趙怡翔表示，交工處曾提供可改為實體人行道的62條標線型人行道，有32條寬度不足，新工處4月發函要求交工處更新表單至今卻沒回文，要求1個月內重新盤點。

趙怡翔說，交工處現在接獲標線轉實體需求，再由新工處評估，但有許多地點被否決，包括地面高地落差、停車場出入口、有停車需求、標線不符，理由中甚至寫「視障者反對」，「全世界沒聽過這種事情，亂找藉口」，交工處與新工處應共同克服困難，未來不得再出現不合理的理由。

趙怡翔也要求交工處別再以「條」當作計算單位，過去就出現6.6公尺的標線型人行道轉為實體人行道，被當作「一條」政績，今年又出現15公尺，應該要以公里計算，一段路要拆100條都沒問題。

議員陳炳甫表示，很多標線型人行道要改為實體人行道被否決，但其實只要加裝軟桿、緣石隔開人車就好，還能夠加速改良，應該要把力氣鮮花在確定無法墊高的人行道上，1年下來就能累積數十條，確保行人安全。

依照人行道設置標準，12米路寬至少要有1.5米寬人行道、12米以下路寬至少1.2米寬人行道，若現地無法符合標準，也要有0.9米寬人行道。北市交工處長張建華說，當初提供的標線型人行道中，有部分未達1.5米，已要求提供完整路型給新工處。

張建華指出，目前以每年20處標線型人行道改實體人行道為目標，截至今年9月已完成5處，剩餘15處也會在今年底前完成。標線型人行道若能以墊高處理，就會做成傳統的實體人行道，否會以緣石、欄杆加以阻隔，未來也會以「處」為單位，調整統計方式，最後再計算總公尺或公里數。