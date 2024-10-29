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周思齊願望成真！ 台北市立棒球場紀念碑最快明年動工
中信兄弟球星周思齊今年球季後確定高掛球鞋，日前在台北大巨蛋舉辦引退賽曾透露，希望能在台北市立棒球場舊址（現台北小巨蛋）立碑紀念。體育局今表示，已完成一次會勘及開會，初步評估有2個點較為合適，預計年底前完成意見蒐集，最快明年動工。
「台北小巨蛋」前身為台北市立棒球場，更是許多老球迷、球員的回憶，直至2000年後才拆除改建，周思齊日前在引退賽提到，台北棒球場就是大巨蛋前身，乘載過去很多記憶，盼能夠在小巨蛋立碑紀念。也獲得市長蔣萬安允諾，請捷運公司、財政局、體育局成立小組來研議。
北市議會教育委員會今舉行專案報告，體育局長王泓翔表示，目前已經開過一次會跟一次會勘，並詢問周思齊建議專家、知名球評、藝術工作者等給予一些建議，年底前會在舉辦兩次座談會，12月底前確認方向，最快明年就能啟動施作。
王泓翔說，目前看完主要有2個點較為合適，但要考慮紀念的形式、碑上的內容等，目前將採「公共藝術」呈現，希望不但能傳承傳達過去棒球場的歷史，也希望成為打卡景點，融入美感及文化意涵，讓民眾喜歡他的設計，包含浮雕或獨立式的，都可以來討論。
王泓翔表示，接下來會有財政局、體育局、捷運公司跨局處來討論，財政局負責預算經費，體育局舉辦座談會，聯繫棒球專家學者、棒球協會及棒球界有力人士，並整合意見提供財政局及捷運公司研議具體方案，再由捷運局採購發包。
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