北市第3例本土登革熱 環局擴大動員孳清全市12行政區

北台灣登革熱疫情升溫，北市日前出現今年第3例本土登革熱案例，環保局今日舉辦「全市孳生源清除日」活動，不只在個案周邊，更擴大動員12區清潔隊、中正區公所及衛生局，串連社區環保志、義工，清除孳生源，防堵登革熱疫情擴大。

環保局說，10月26日接獲衛生局通報，中正區出現北市今年第3例本土登革熱確診個案，環保局今上午出動消毒人員完成噴消作業，並在個案周邊100公尺範圍孳清。

為徹底防堵疫情，環保局今天特別舉辦「全市孳生源清除日」活動，集結12區清潔隊、區公所、衛生局及環保志、義工的力量，依「巡、倒、清、刷」四字口訣，同時建立民眾「帶得走的孳清技巧」，包含居家戶內、外易忽略的孳生源，而社區建物後巷、防火巷、居家環境周遭等私人領域，也需要民眾自主環境整潔及孳清。