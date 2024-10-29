議員指環狀線涉圖利中工 侯友宜：依鑑定結果求償

民進黨新北市議員卓冠廷今天再度針對捷運環狀線修復費用提出質詢，批評「台北市吃新北夠夠」，更涉嫌圖利中工。市長侯友宜表示，會依鑑定結果求償「一毛錢都不會放過」。

卓冠廷昨天在議會市政總質詢時質疑，環狀線是台北市副市長李四川任新北市副市長時和台北市政府簽約，環狀線因地震受損後，依約該由北市要求承包廠商中華工程公司保固復原，但結果卻是由新北市先出錢，他認為雙北涉嫌圖利中工，要求提告北市並追究官員責任。

卓冠廷今天質詢時型針對環狀線修復經費問題表示，李四川28日晚間回應「若是地震造成的非保固問題，由新北市政府負責」，今天更直接替新北市代言發新聞，是把新北當「細漢」（台語）的鐵證。

他表示，台北市是依法依規負責的單位，卻不按合約裡的保固、繼續工作、瑕疵擔保等條款來要求中工先行修復，反倒配合廠商用天災當理由，情勒新北市出錢墊付給中工，台北市此舉非常惡劣，不僅「吃新北夠夠」，更涉嫌圖利中工。

卓冠廷質疑新北捷運局長李政安未向侯友宜如實報告保固條款，導致新北吞下根本不需支付的費用，而他要求提供相關合約，李政安竟表示要取得台北市同意後，才能提供給新北議員，涉欺騙議員、藐視議會，要求李政安負起政治責任。

侯友宜表示，合約保固期間內，修復責任應由哪一間廠商來承擔，仍需經過第三方鑑定來判定損壞是天災、施工還是設計問題，等第三方責任鑑定報告出來，他一定會要求該負責的單位賠償「一毛錢都不會放過」。