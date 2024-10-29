快訊

新作法！晚間9時增開首長會議 氣象署：恐延後宣布停班課決議

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

議員指環狀線涉圖利中工 侯友宜：依鑑定結果求償

中央社／ 新北29日電

民進黨新北市議員卓冠廷今天再度針對捷運環狀線修復費用提出質詢，批評「台北市吃新北夠夠」，更涉嫌圖利中工。市長侯友宜表示，會依鑑定結果求償「一毛錢都不會放過」。

卓冠廷昨天在議會市政總質詢時質疑，環狀線是台北市副市長李四川任新北市副市長時和台北市政府簽約，環狀線因地震受損後，依約該由北市要求承包廠商中華工程公司保固復原，但結果卻是由新北市先出錢，他認為雙北涉嫌圖利中工，要求提告北市並追究官員責任。

卓冠廷今天質詢時型針對環狀線修復經費問題表示，李四川28日晚間回應「若是地震造成的非保固問題，由新北市政府負責」，今天更直接替新北市代言發新聞，是把新北當「細漢」（台語）的鐵證。

他表示，台北市是依法依規負責的單位，卻不按合約裡的保固、繼續工作、瑕疵擔保等條款來要求中工先行修復，反倒配合廠商用天災當理由，情勒新北市出錢墊付給中工，台北市此舉非常惡劣，不僅「吃新北夠夠」，更涉嫌圖利中工。

卓冠廷質疑新北捷運局長李政安未向侯友宜如實報告保固條款，導致新北吞下根本不需支付的費用，而他要求提供相關合約，李政安竟表示要取得台北市同意後，才能提供給新北議員，涉欺騙議員、藐視議會，要求李政安負起政治責任。

侯友宜表示，合約保固期間內，修復責任應由哪一間廠商來承擔，仍需經過第三方鑑定來判定損壞是天災、施工還是設計問題，等第三方責任鑑定報告出來，他一定會要求該負責的單位賠償「一毛錢都不會放過」。

捷運環狀線

延伸閱讀

三重「銀新未來城」進度 侯友宜怨：中央兩年開一次會

台北為新北澄清墊款？ 卓冠廷再批李四川成新北太上皇

卓冠廷猛轟川伯2026提前開打？李四川嘆：殺我幹嘛 我又沒有要選舉

卓冠廷指新北成李四川細漢？北市還原環狀線反擊政治操作

相關新聞

周思齊願望成真！ 台北市立棒球場紀念碑最快明年動工

中信兄弟球星周思齊今年球季後確定高掛球鞋，日前在台北大巨蛋舉辦引退賽曾透露，希望能在台北市立棒球場舊址（現台北小巨蛋）立...

北市第3例本土登革熱 環局擴大動員孳清全市12行政區

北台灣登革熱疫情升溫，北市日前出現今年第3例本土登革熱案例，環保局今日舉辦「全市孳生源清除日」活動，不只在個案周邊，更擴...

敬老卡點數明年可抵掛號費了！北市限身分挨轟為德不卒

北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡近60萬人，不過目前每月用完480點僅6％，議員游淑慧質疑北市府為德不卒，應開放累積、或擴大使...

世壯運報名成功又變候補…要等外國選手棄權？議員批把台灣人當備胎

雙北力推2025世壯運，不過新北有民眾報名成功後，卻收到通知說要等明年外國選手放棄後才能遞補，讓新北市議員民代批評李宇翔...

三重「銀新未來城」進度 侯友宜怨：中央兩年開一次會

新北三重區「銀新未來城」2020年提報中央內政部審議後，至今卡關，新北市議員陳啟能今天在議會總質詢，到底何時能動工？新北...

防堵登革熱…積水容器生孑孓就開罰 新北已開65張罰單

登革熱肆虐，新北市截至10月28日已累積72例本土登革熱病例，新北衛生局加強巡邏社區，發現積水容器孳生孑孓，依傳染病防治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。