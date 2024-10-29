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北市擬以公共藝術紀念台北棒球場 圓周思齊心願

中央社／ 台北29日電

引退中職中信兄弟球星周思齊盼在小巨蛋立碑，紀念其前身台北棒球場。台北市體育局今天表示，將以公共藝術形式完成周思齊心願，待凝聚專家學者共識後，預計明年可以施作。

台北市體育局長王泓翔今天赴台北市議會教育委員會備詢後接受媒體聯訪表示，有關替台北市立棒球場立碑紀念的進度，體育局已與周思齊推薦的知名球評、藝術工作者等專家開會一次，並到小巨蛋會勘一次。

王泓翔說，紀念的形式及地點有很多種方法，初步鎖定以公共藝術方式呈現，不只能傳達台北棒球場的歷史及文化意涵，還要融入美感、美學，希望成為民眾喜愛的打卡景點。

王泓翔表示，為了凝聚各界共識，接下來將再召開2次座談會，邀請中華職棒、棒球協會及資深球員提供專業意見，預計年底完成整合並確認設置方向後，明年就能由負責經營小巨蛋的台北捷運公司啟動施作。

周思齊9月底在台北大巨蛋舉辦的引退儀式上請願，希望小巨蛋能立碑紀念它的前身、台北市立棒球場，「那邊承載了我們很多過去的記憶」。台北市長蔣萬安當時說，這是非常好的想法，已請相關局處研究如何做得更好，達成周思齊的心願。

小巨蛋 體育

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