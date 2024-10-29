世壯運報名成功又變候補…要等外國選手棄權？議員批把台灣人當備胎

雙北力推2025世壯運，不過新北有民眾報名成功後，卻收到通知說要等明年外國選手放棄後才能遞補，讓新北市議員李宇翔批評「把台灣人當備胎。」新北市長侯友宜表示，各項運動項目當初規定及系統設置都是本國人、外國人名額各半，會去與執委會及台北溝通資訊透明，改善報名程序。

李宇翔延續昨日新北市長人選話題，指出現在全力做好市政最重要，其中近期雙北力推的世界壯年運動會成吸引國際人才的關鍵，不過卻中民眾報名出狀況。

李宇翔指出，有我國選手2月就報名，9月才接到繳費雙北力推2025世壯運，不過新北有民眾報名成功後，卻收到通知說要等明年外國選手放棄後才能遞補通知，並於10月19日繳費，也顯示報名成功，還收到要填寫運動員進場活動連結，但沒想到上午才報名成功，下午又收到電子郵件說要待報名名額確定，因為該運動項目的本國名額已滿，必須等到明年國外選手放棄名額才能遞補上。

李宇翔還說，報名者後來還收到主辦方道歉信件，表示真的有問題存在；李質疑，這不是排擠台灣人，就是把台灣人當活動次等公民，甚至是想說反正台灣人隨時可以上場，乾脆就當作備胎。