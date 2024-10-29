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敬老卡點數明年可抵掛號費了！北市限身分挨轟為德不卒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市聯合醫院。圖／聯合報系資料照
台北市聯合醫院。圖／聯合報系資料照

北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡近60萬人，不過目前每月用完480點僅6％，議員游淑慧質疑北市府為德不卒，應開放累積、或擴大使用範圍。社會局長姚淑文表示，明年將試辦敬老卡480點，可抵聯合醫院掛號費，但僅限低收、中低收。

北市議會民政委員會社會局工作報告，游淑慧關心北市敬老卡480點數的使用狀況，認為應該要提高敬老卡480點的計程車使用額度至100元，去年已從50提高到65元，但還是低於其他縣市，另外，她在前市長柯文哲任內已經提議過應可以用點數扣聯合醫院掛號費，不過當時柯文哲回她「這樣會影響一般診所生意」。

社會局長姚淑文表示，去年北市敬老卡經費，112年編列13億1千多萬元，今年則是編列近17億元，由於敬老卡若長者都用完480點經費需要34億元，游淑慧質疑，目前預算僅編列一半，等同使用率也不到50%，質疑政策根本是「偷雞摸狗」，動手腳讓敬老卡點數長輩「看得到吃不到」。

游質疑，市府不能這樣限縮敬老卡的使用目的與範圍，政府既然編了480點，就要長輩都能用完，要不要可累積，要不擴大使用範圍，說穿了「就是要長輩不要用完」。

姚淑文表示，北市府會逐年擴大使用，今年增加可使用擴大國道客運，北市府是精實預算，目前低收長輩聯醫免掛號費，明年也將試辦在針對中低收可以用敬老卡付掛號費，後續也會了解聯合醫院的使用狀況。游淑慧再度質疑，她認為應該要全面開放長者使用，不要僅再開放中低收長輩，不要在這裡動手腳。

北市府 悠遊卡 游淑慧 長輩

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