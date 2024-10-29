三重「銀新未來城」進度 侯友宜怨：中央兩年開一次會

新北三重區「銀新未來城」2020年提報中央內政部審議後，至今卡關，新北市議員陳啟能今天在議會總質詢，到底何時能動工？新北市長侯友宜表示，今年9月中央有開小組會議，10月來文新北要求補充公益回饋內容，他們將盡速修正後送出，侯也怨說，公益回饋早在兩年前就可以講，這案子曾兩年多才開一次會，只要中央審快一點，他希望能在任期內發包。

新北市議員陳啟能今天上午個人總質詢時間指出，三重民眾非常關心的銀新未來城計畫，到底在侯友宜任期內能否動工？

陳啟能也說，當初曾要求市府把銀新未來城預定地作為臨時停車場，目前有200多個汽車格，周邊17個里超過7萬人，以每4個人有1輛車，有1萬7000多台，但周邊只有1090幾個車格，市府如果無法讓銀新未來城加速，應該尋找更多車位滿足需求。

侯友宜說，中央要求銀新未來城要有更多公益回饋「我都全力配合」，只要中央趕快核定，哪有一個會議隔兩年才開一次會？

陳啟能為中央緩頰是擔心有營利行為，要求市府提出更多的公益回饋；侯說，「這一句話兩年前就可以告訴我」，希望不管哪一黨執政，都要以人民為考量。

侯友宜也忍不住說，這麼多年來，這塊地是他去拆的，當初到新加坡看完後，也是他想要蓋，他還為此去見了兩任衛福部長，市府會趕快把銀新未來城修正趕快報出去，最好明年初就給核定，就能展開設計、規劃、發包，在他任期內趕快動工。

該基地原為三重碧華國中舊址，市府2020年規畫為銀新未來城，希望打銀髮住宅、托老、托幼、運動中心等設施，市府2020年10月報中央審議，目前現場是當停車場使用，其餘部分荒煙蔓草。

先前內政部指新北市府規畫高強度容積率400％，及30％樓地板面積作為商業設施使用，其中把公有土地辦理BOT供企業出租使用，恐會引起適法性及公益性疑慮。