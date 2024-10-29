防堵登革熱…積水容器生孑孓就開罰 新北已開65張罰單
登革熱肆虐，新北市截至10月28日已累積72例本土登革熱病例，新北衛生局加強巡邏社區，發現積水容器孳生孑孓，依傳染病防治法第70條裁罰3000元，現已開立65件，裁罰共計19.5萬元。
為阻斷登革熱傳播，市府從9月24日將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區列為管制區，禁止人員進入，原先預計封山ㄧ個月，但後續確診者仍有到過高風險區足跡，因此持續封閉至11月24日。衛生局也說，10月27日巡邏員警抓到1位民眾擅闖管制區，依傳染病防治法第67條及市府公告規定裁罰6萬元。
新北衛生局說，登革病毒可能會隨著社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱發生。市府加強巡查社區，發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立65件。
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