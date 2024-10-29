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解決新北三峽幹道逢大雨就成水道 中山路滯洪消能池完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
停車場下方滯洪消能池完工後，最多可容納215噸雨水。圖／新北水利局提供
停車場下方滯洪消能池完工後，最多可容納215噸雨水。圖／新北水利局提供

近期極端天氣下，整治積淹水成考驗，新北三峽中山路67巷沿線至巷口道路側溝排水，每逢大雨就淹水，民眾不堪其擾。新北水利局說明，已在當地山頂土地公廟停車場施作滯洪消能池，可容納215噸雨水，預期改善路面成水道問題，減少周邊民眾出入不便。

新北三峽重要幹道中山路、文化路交界一帶逢豪大雨淹水嚴重，不只居民通行困難，水淹輪胎更致機車無法前行，甚至淹進一樓民宅內，在地里長盼市府迅速改善。

水利局長宋德仁說明，汛期間常有強降雨發生，山區雨水傾瀉而下容易造成中山路67巷側溝無法容納，導致雨水溢出到旁邊停車場，進而往下流至中山路路口及三峽老街，造成路面積水，因此在停車場下方施作長12m、寬5m及高2.5m的消能池，消能池進水處採用階梯式跌落構造，減緩湍急而的水流，降低溢出路面的風險，滯洪消能池最大可容納215噸的水體，並由0.6m的排水涵管流至中山路，最終排放至文化路雨水箱涵，透過雨水流進消能池延後大雨集中在側溝排水路的時間，緩解中山路67巷側溝排水負擔。

水利局表示，三峽區中山路排水改善工程於6月28日開工，施工期間常遭遇午後雷陣雨侵襲，山區雨水夾帶泥沙湍急而下，造成施工中的消能池快速蓄水，增加施工危險性；另因停車場工區位於山腳下，在支撐及開挖作業中遭遇岩盤層，使施工困難度增加且緩慢，不過在施工團隊的積極努力下，最終於10月10日完成工程通水，可於大雨侵襲期間提供消能滯洪空間，提升中山路排水設施耐受能力。

水利局補充，為持續提升新北市防汛能量，2018年以來努力改善積淹水熱點，至今已完成16個行政區、84處積淹水點改善，盼不斷打造韌性的海綿城市，民眾能夠安居。

中山路67巷停車場下方消能池新建完成，上方停車場已重新開放使用。圖／新北水利局提供
中山路67巷停車場下方消能池新建完成，上方停車場已重新開放使用。圖／新北水利局提供
消能池開挖支撐遭遇岩盤，造成施工困難且緩慢。圖／新北水利局提供
消能池開挖支撐遭遇岩盤，造成施工困難且緩慢。圖／新北水利局提供
鳶山山區雨水沿路面往下流導致中山路積水。圖／新北水利局提供
鳶山山區雨水沿路面往下流導致中山路積水。圖／新北水利局提供
施工期間遭遇午後雷陣雨，消能池快速蓄水增加施工危險性。圖／新北水利局提供
施工期間遭遇午後雷陣雨，消能池快速蓄水增加施工危險性。圖／新北水利局提供

新北 水利局 淹水 雨水

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