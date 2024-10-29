解決新北三峽幹道逢大雨就成水道 中山路滯洪消能池完工

近期極端天氣下，整治積淹水成考驗，新北三峽中山路67巷沿線至巷口道路側溝排水，每逢大雨就淹水，民眾不堪其擾。新北水利局說明，已在當地山頂土地公廟停車場施作滯洪消能池，可容納215噸雨水，預期改善路面成水道問題，減少周邊民眾出入不便。

新北三峽重要幹道中山路、文化路交界一帶逢豪大雨淹水嚴重，不只居民通行困難，水淹輪胎更致機車無法前行，甚至淹進一樓民宅內，在地里長盼市府迅速改善。

水利局長宋德仁說明，汛期間常有強降雨發生，山區雨水傾瀉而下容易造成中山路67巷側溝無法容納，導致雨水溢出到旁邊停車場，進而往下流至中山路路口及三峽老街，造成路面積水，因此在停車場下方施作長12m、寬5m及高2.5m的消能池，消能池進水處採用階梯式跌落構造，減緩湍急而的水流，降低溢出路面的風險，滯洪消能池最大可容納215噸的水體，並由0.6m的排水涵管流至中山路，最終排放至文化路雨水箱涵，透過雨水流進消能池延後大雨集中在側溝排水路的時間，緩解中山路67巷側溝排水負擔。

水利局表示，三峽區中山路排水改善工程於6月28日開工，施工期間常遭遇午後雷陣雨侵襲，山區雨水夾帶泥沙湍急而下，造成施工中的消能池快速蓄水，增加施工危險性；另因停車場工區位於山腳下，在支撐及開挖作業中遭遇岩盤層，使施工困難度增加且緩慢，不過在施工團隊的積極努力下，最終於10月10日完成工程通水，可於大雨侵襲期間提供消能滯洪空間，提升中山路排水設施耐受能力。