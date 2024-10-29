台北為新北澄清墊款？ 卓冠廷再批李四川成新北太上皇

新北市府遭質疑為環狀線先墊14億元款項，新北市議員卓冠廷今再批，如此情況竟由台北為新北發稿澄清，主責的台北副市長李四川成「新北太上皇」，議員們想了解合約內容也困難重重。新北捷運局解釋，當初由台北市府簽約，是怕漏給資料；市長侯友宜則說，當中有天災或設計因素，廠商該要賠償的「一毛錢都不會放過。」

新北環狀線因地震災損仍修復中，卓冠廷昨於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成台北市副市長李四川的「細漢」。

卓冠廷今再於議會質詢，他高分貝批評，昨天新聞出來後，今上午竟然由台北市政府替新北市政府發新聞稿，「李四川真的以為是新北太上皇？」內容居然是「若為工程問題，由台北市府向中工求償；若是地震造成的非保固問題，則由新北市府負責。」

卓冠廷再批，捷運局長李政安說保固內容有跟侯友宜報告，看來是沒有講完整，那就他來講，其實工程契約中「V4繼續工作」完整說明了，如果有任何爭議，不論磋商、協調、調解、訴訟等各類爭議情況，皆需繼續工作，也就是沒發保固合格通知書之前，都在保固範圍內。

卓冠廷表示，李政安作為新北捷運局長，不用幫台北市府及中工講話，地震明明僅5.5級不達6級，情況這麼清楚情況下，合約也規範了，結果還是先付錢，那如果威京集團倒閉了呢？還變成當台北的「細漢」。

李政安強調，保固內容都有跟侯友宜報告，主要情況還是地震發生夾雜眾多情況，是設計還是施工問題，再加上廠商還有天災免責條款。侯友宜表示，當時是第一時間希望復原，同時也同步啟動鑑定，當時興建是雙北市府合作，要有共同方向，第三方鑑定結果責任出來若屬企業廠商責任就要負責。

卓冠廷指出，0403環狀線災損半年過去了，之前跟捷運局要合約內容，結果收到回應是10月28日給他，這不是市府半年了不給合約，就是有了合約還不給議員，公然說謊，要求明天中午給所有議員一份合約，如今要給資料還需要台北市府同意？李政安也已經不適任局長，真的令人聽不下去。