房價、交通帶動人口成長 新北淡水最快下周破20萬大關

新北目前有404萬6892人口，淡水區人口持續成長，今天已達19萬9557人，預計下周可破20萬大關。為見證這歷史性一刻，新北市長侯友宜、民政局長林耀長將在明天市政會議宣布慶祝方案，第20萬人及前後2位，可獲得一份心意，究竟是什麼好康，民政局說「一定有誠意，可拭目以待」。

根據新北市民政局人口統計數據，今年6月底淡水區人口為19萬7290人，是新北市人口成長最快的行政區，每月平均增加約500人，預計下周可突破20萬大關，因為人口成長，淡水可望增加一名副區長。市府近年對當地的警政、消防、教育等設施也持續投入資源，要提升當地基礎設施。

民政局主秘巫宗仁在淡水居住近30年，擔任淡水區長10年。他說，淡水緊鄰北市，但房價相對親民宜居，吸引不少年輕族群、新婚夫妻到淡水買房，當地有5所大學，加上生活機能愈來愈成熟，還有水岸恬靜氛圍，都是淡水吸引人口移入的原因。

塞車則是淡水人的痛，巫宗仁說，隨著淡江大橋、淡北道路開通，可望打通淡水的任督二脈，塞車困境也可望能紓解。