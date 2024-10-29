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板橋下墜電梯鋼索「一扭就裂」侯友宜：清查同廠牌鋼索
新北板橋殯儀館、府中商圈接連發生「電梯大怒神」意外，專家昨赴府中現勘，表示鋼索一扭就裂問題大，要再了解材質是否符合規定及來源，才能釐清。新北市長侯友宜表示，專家勘查後，他立即要求清查新北同廠牌的鋼索，同時請外部鑑定單位來鑑定，釐清責任歸屬後一定追究到底。
針對電梯公安事件頻傳，眾多議員昨諷「萬聖節新北最恐怖」、「新北真的有鬼」，質疑市府及廠商內「有鬼」。市長侯友宜允諾成立專案小組追查肇因，1個月內完成鑑定報告，2個月內全面檢視公共領域電梯，出包廠商列黑名單。
新北工務局、板橋區公所、保養廠商、中華民國升降設備協會、台灣省機械技師公會，昨共同會勘，要查明原因。台灣省機械技師公會專委顏長榮說，鋼索今年5月才更換，過沒幾個月卻扭一扭就裂，鋼索問題滿大，推測應是鋼索斷裂後，電梯整個往下墜，將進一步釐清材料來源。
侯友宜今上午赴新北市議會備詢前接受媒體聯訪時回應，在公會技師現場勘查以後，他立即要求清查新北同廠牌的鋼索，同時請外部鑑定單位來鑑定，看究竟是誰的疏失、誰的責任，一定追究到底。
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