台智光案暫難解母約 11月4日討論降價

台智光涉弊案，北市議會專案小組昨再開會，召集人秦慧珠說，暫時未發現母約瑕疵，目前不需要也無法解除母約，11月4日開會將討論監視器傳輸費爭議及台智光是否降價，原則上不會邀請國民黨議員陳重文列席。

昨主要討論3項內容，包含是否解除母約、警察局監視器備援系統，以及台智光在托嬰中心裝設的監視器是否拆除。議會日前透過北市府發函前市長郝龍斌、資訊局前局長張家生等人列席，都沒有回應；至於是否讓陳重文列席，部分議員認為對案情調查沒幫助且關係尷尬，原則上不會邀請他列席。

市警局備援系統部分，秦慧珠說，台智光10月17日發文給發包中心提申訴，認為警察局招標備援系統依法無據，希望可以啟動法律爭議調處，市府未來需要召開委員會，討論台智光提出的異議是否合理。社會局托嬰中心監視器，台智光在未簽約下替北市83所托嬰中心架設監視器，但弊案發生後，社會局不打算簽約，要求立即拆除，台智光不想拆，也將發文社會局提出異議。

北市警回應，依規定，台智光在營運階段如有重大情事，市政府得自行或指定第三人接管，子約於4月8日終止，有另尋備援廠商必要。

至於托嬰中心監視器，社會局說，因台智光公司與立錡雲端公司等仍有疑慮之處，暫時未與台智光公司簽約，會另外公開招標及評選，徵求合宜廠商辦理監視器影像異地備援服務。

台智光顧問陳豐源曾任殯葬處府會聯絡員，議員林世宗昨天問台智光，陳豐源在公司的角色、薪水，是否有編列預算送三節禮品給市府或議會，以及台智光董事長是否在士林北投和陳重文見面吃飯；台智光回應，陳去年底被聘為顧問，薪水10萬以上，其餘問題則未回應。