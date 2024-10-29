北市本土登革熱+1 沒去管制區

北市昨新增1例本土登革熱病例，患者是50多歲女性近日出現發燒、頭痛等症狀，為釐清感染源，基因定序已採樣送件中央，預計1周內出爐。這已是北市今年第3例本土病例。

北市衛生局疾管科長張惠美表示，初步了解，該患者沒有到新北市或中央公布的登革熱管制區，正從其活動、居住範圍，釐清感染源。

她說，一般登革熱流行季節是4至6月，通常10月是尾聲，去年全國登革熱有2萬6000多例，直到今年4月才趨緩，登革熱出現跨越季節現象，北市去年本土病例54例，雖今年看起來沒去年嚴重，但接續幾個颱風造成降雨，有利病媒蚊生長，9月間新北狀況較為嚴重，雙北區域防治作為仍不可輕忽。

今年至10月27日，北市累計登革熱46例，有3例為本土病例，其中文山及大同區病例基因定序結果，與新北市新店及中和區個案相同，研判來自同一群聚事件；中正區病例感染源尚待釐清。

另外，新北市登革熱本土病例至10月27日累積72例，多集中在中和、新店，僅1例在新莊，經中央基因定序確認與中和一名確診者相同，感染與高風險區域有關。

新北市府9月24日起將中和景新公園、三介廟、新店天山公園周邊列為管制區禁入，但管制區周邊有菜園，或民眾闖入，可能被病媒蚊叮咬，衛生局以有高風險區域足跡的確診者，發病日起算一個月為原則，高風險區域將持續封山至11月24日。

新北衛生局說，警員10月27日巡邏發現有民眾擅闖管制區，已違反傳染病防治法第67條及市府公告，將裁罰6萬元。衛生局呼籲市民勿抱持僥倖心理，如查獲擅闖管制區最高可開罰30萬元。