電梯頻出事 議員諷「新北真的有鬼」

新北板橋殯儀館、府中商圈接連發生「電梯大怒神」意外，昨成議會質詢焦點，議員諷「萬聖節新北最恐怖」、「新北真的有鬼」，電梯頻出事故，質疑市府及廠商內「有鬼」。市長侯友宜允諾成立專案小組追查肇因，1個月內完成鑑定報告，2個月內全面檢視公共領域電梯，出包廠商列黑名單。

55歲孫姓女子前天偕8歲姪子至板橋府中商圈逛街，搭乘遊龍天橋電梯時，電梯突從2樓高速墜落到1樓，孫女右腳踝骨折，男童背部擦傷，送醫後脫險。

該電梯10月17日剛完成保養，10天後竟出意外，新北工務局、板橋區公所、保養廠商、中華民國升降設備協會、台灣省機械技師公會，昨共同會勘，要查明原因。

台灣省機械技師公會專委顏長榮說，鋼索今年5月才更換，過沒幾個月卻扭一扭就裂，鋼索問題滿大，推測應是鋼索斷裂後，電梯整個往下墜，將進一步釐清材料是哪個進口國或廠商。

市議員林秉宥諷，「萬聖節比誰最恐怖，新北是第一名」，這是非常大諷刺。他說，鋼索斷裂根本不該發生，先前新莊幸福捷運站電梯才故障，不久前板殯電梯也出事，市府應設法重建人民對公共設施信心。

市議員顏蔚慈譏「新北真的有鬼」，板殯電梯聲稱有定期檢修，陸橋電梯也是10天前剛檢修，離譜情況不禁令人想到有鬼？明明有定期檢修，還是發生事故，市府應徹查揪出問題。市議員戴瑋姍也說「我們擔心有鬼」，維修、複檢單位雙雙失效，應將廠商列入黑名單。

侯友宜回應，沒有安全就沒有一切，前天事發第一時間趕赴醫院探視傷者，也會究責，2個月內完成全市公共場域電梯複檢，將找第三方公正單位一同把關。