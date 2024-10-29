北市室內空品 拚2026敏感場所全認證

台北市去年首創室內空品認證計畫，盼2026年前幼兒園、托嬰中心、親子館及護理之家等敏感族群場所均取得空品認證，北市所有公托皆已申請認證；2至5歲公幼有6成提申請，家長愈來愈重視場所空氣品質，也成為家長挑選幼兒園考量之一。

幼兒園陳姓老師表示，小朋友免疫力低，若在密閉空間，病毒容易相互傳播，日常生活要勤洗手、戴口罩，才能避免生病感冒；簡姓家長說，挑選幼兒園時，會留意環境整潔、是否通風，換季容易感冒，若處在密閉空間，風險增加。

為降低室內疾病傳播機率，環保局去年3月發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫情時代採主動式防疫，加強通風換氣，並引入空氣殺菌設備，提升室內空品，市長蔣萬安曾宣示，盼2026年前推動敏感場所完成認證。

環保局長徐世勳表示，很多孩子有過敏體質，加上幼托中心是群聚環境，今年空品認證鼓勵公立幼托先做起，目前有三分之二的機構申請，正排案認證。

徐世勳說，不少小學由家長會募資添購空氣清淨機，改善教室內空品環境，市府後續會將私立的敏感族群場所納入輔導對象，希望2026年底全數場所皆能取得金級認證。