聽新聞
0:00 / 0:00

北市室內空品 拚2026敏感場所全認證

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市去年首創「室內空氣品質認證場所推動計畫」，盼2026年前針對敏感族群場所全數取得認證，北市公托已有三分之二提申請。記者胡經周／攝影
北市去年首創「室內空氣品質認證場所推動計畫」，盼2026年前針對敏感族群場所全數取得認證，北市公托已有三分之二提申請。記者胡經周／攝影

台北市去年首創室內空品認證計畫，盼2026年前幼兒園、托嬰中心、親子館及護理之家等敏感族群場所均取得空品認證，北市所有公托皆已申請認證；2至5歲公幼有6成提申請，家長愈來愈重視場所空氣品質，也成為家長挑選幼兒園考量之一。

幼兒園陳姓老師表示，小朋友免疫力低，若在密閉空間，病毒容易相互傳播，日常生活要勤洗手、戴口罩，才能避免生病感冒；簡姓家長說，挑選幼兒園時，會留意環境整潔、是否通風，換季容易感冒，若處在密閉空間，風險增加。

為降低室內疾病傳播機率，環保局去年3月發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫情時代採主動式防疫，加強通風換氣，並引入空氣殺菌設備，提升室內空品，市長蔣萬安曾宣示，盼2026年前推動敏感場所完成認證。

環保局長徐世勳表示，很多孩子有過敏體質，加上幼托中心是群聚環境，今年空品認證鼓勵公立幼托先做起，目前有三分之二的機構申請，正排案認證。

徐世勳說，不少小學由家長會募資添購空氣清淨機，改善教室內空品環境，市府後續會將私立的敏感族群場所納入輔導對象，希望2026年底全數場所皆能取得金級認證。

幼兒園 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

竹聯幫強收酒店經紀人保護費 北市警逮5嫌送辦

推動指標性夜市「食品安全微笑標章」 北市6處237攤今獲表揚

北市新增1例本土登革熱病例 無出國、接觸史 感染源不明

把市府當塑膠？北市允研議京華城先繳綠建築87億保證金

相關新聞

北市室內空品 拚2026敏感場所全認證

台北市去年首創室內空品認證計畫，盼2026年前幼兒園、托嬰中心、親子館及護理之家等敏感族群場所均取得空品認證，北市所有公...

電梯頻出事 議員諷「新北真的有鬼」

新北板橋殯儀館、府中商圈接連發生「電梯大怒神」意外，昨成議會質詢焦點，議員諷「萬聖節新北最恐怖」、「新北真的有鬼」，電梯...

中央民間搶人 新北公務員現跳船潮？

中央近年成立許多新機關，吸走不少地方公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北公務員流失壓力難解。民進黨議員昨...

北市本土登革熱+1 沒去管制區

北市昨新增1例本土登革熱病例，患者是50多歲女性近日出現發燒、頭痛等症狀，為釐清感染源，基因定序已採樣送件中央，預計1周...

台智光案暫難解母約 11月4日討論降價

台智光涉弊案，北市議會專案小組昨再開會，召集人秦慧珠說，暫時未發現母約瑕疵，目前不需要也無法解除母約，11月4日開會將討...

「蹦」一聲！晚餐時段板橋2百多戶突停電 台電曝原因「不是小動物」

近年停電頻成話題，新北板橋今晚6時左右突停電，不少正準備用餐的居民一頭霧水，台電台北南區營業處表示，受影響約266戶，範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。