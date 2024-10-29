中央民間搶人 新北公務員現跳船潮？

中央近年成立許多新機關，吸走不少地方公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北公務員流失壓力難解。民進黨議員昨質詢指新北公務員出現跳船潮、加班成常態、局處缺額多，要求檢討人事待遇。

新北市長侯友宜答詢否認有跳船潮，他說，人才是國家的，能為國家所用、承擔更大責任，樂見其成，很多縣市面臨相同困境，中央應重視並增加待遇才能留住人才，侯也指示新北人事處一個月內提出報告。

新北人事處長林正壹說，新北今年1至9月離職有368人，離職率4.47%，同時期去年是6.67%，前年是5.99%，今年離職率有比前兩年好轉，離職主因包含返鄉服務、照顧親屬、再次接受考試分發等，調往中央單位更是一大因素。

林坦言，缺額問題是另一道難題，每年11月底前，高普考、地方特考上榜者陸續報到，許多錄取者成為「逃兵」，例如土木類別，新北一年申請員額200人，實際報到可能僅五分之一，建築、水利領域也有相似情況。

林正壹說，為提高對公務員照顧，新北向行政院提祭出專業加給、留任加給、工程獎金等誘因，獲行政院同意，今年8月起生效，全國適用。工程專業人員每月增專業加給3000元；工程獎金每人每年度提撥上限提高至5萬5千元，直接從事工程業務者每人每年限額提高至16萬元；連續任職於同一機關屆滿1、3、5年者，自第2、4、6年起，各機關於3萬元、4萬5000元、6萬元範圍內，視留任實際需要，按年發給一次性獎金。

新北市議員黃淑君指出，新北市公務員離職率、缺額率雙高，將造成惡性循環，提高獎金、待遇，加上適度的工作減壓，才能止住流失潮。

黃也說，新北連中央計畫補助人力缺額也高達564人，其中衛生局缺額高達294人、社會局有213人。調閱數據還發現，市府一、二級機關截至9月，今年加班累計時數達75萬2178小時，最高是高灘處24.32小時、漁業處21.95小時。

祭出專業加給等誘因有用嗎？新北市一名局處主管直言，加幾千元幫助不大，比起民間待遇還是差太多，若有技師、建築師執照相當吃香，加上公職退撫條件變差，難吸引一流人才進公職，是公務員整體制度面問題。