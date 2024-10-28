「蹦」一聲！晚餐時段板橋2百多戶突停電 台電曝原因「不是小動物」

近年停電頻成話題，新北板橋今晚6時左右突停電，不少正準備用餐的居民一頭霧水，台電台北南區營業處表示，受影響約266戶，範圍約在長安街及民族路一帶，目前正緊急搶修中，力拚晚間7時30分全部復電。

板橋今晚6時許，突然出現停電情況，有民眾分享，聽到「蹦」的一聲，很大聲，之後就突然停電；也有民眾沒聽到聲音，當時剛回到家沒多久，完全不知道什麼狀況，卻突然停電，後來是得知是有事故才停電。

台電台北南區營業處表示，目前受影響約266戶，停電範圍新北市板橋區長安街2號至48號、1號至69號；海山路5號、39至41號；民族路129巷、219巷；區運路59至61號等一帶。今主要是「景星#27饋線分歧線路」在晚間6時事故導致停電，約在晚間6時3分接獲通報，目前正緊急搶修中，預計晚間7時30分全部復電。

台電台北南區營業處說明，經查是板橋區一帶因樹木碰觸台電設備造成，樹木碰觸造成開關熔斷，與變壓器無關，事故後台電已於晚間6時15分抵達現場搶修，停電事故造成民眾不便，台電深感抱歉。