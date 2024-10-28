天堂變地獄！民怨林口三井二期試營運假日塞爆 侯友宜認了曝改善措施

新北林口三井二期商場試營運引爆熱潮，也造成林口交通假日塞爆，居民直呼「天堂變地獄」，新北市議員李宇翔今市政總質詢時要求改善。新北市長侯友宜強調，會要求業者聘大量交通疏導人員，這周會做好各種評估；交通局也說，假日會到現場督導，該改善的一定處理好。

三井二期23日起試營運至今迎來第一個週末，不少居民紛紛抱怨林口交通壅塞，從下交流道一路到百貨周邊，每一條路都「塞爆了！」，甚至有人在停車場等了一個小時都還未成功離場，混亂情況引發網友熱議。

李宇翔指出，林口有個新的Outlet二期試營運，照理來說開幕前要有交通維持計畫，首周林口「天堂變地獄」，林口天天日常就是塞爆，路口也沒有相關人員引導，企業賺錢竟然要求交通局、警察局等配合，應該是讓企業自己做好。

李宇翔批評，企業並沒有做好相關配套，保全也只在商場周圍，其他路口則都沒有管理，且如今大量人潮進到林口，非常多民眾建議進到Outlet前應設置行人專用時相，以保障行人權益。

交通局長鍾鳴時強調，每個商場都要求開幕維持計畫，並經過各單位審查，這幾天觀察會有六到七次滿場，有要求業者滿場機制，避免干擾到主要車道跟公車候車位，這還需要投入大量人力，警察、義交等。

侯友宜表示，一定會要求業者聘請大量義交等交通疏導人員 ，也會趕快做評估，這周就會處理好；鍾鳴時也說，下個假日就會到現場督導，該調整的、該畫設的等各種改善，一定會處理好，也會緊盯商場開幕做滾動式檢討。.