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環狀線亂付中工14億？卓冠廷：新北成李四川「細漢」

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成台北「細漢」。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成台北「細漢」。記者李成蔭／攝影

新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成台北市副市長李四川的「細漢」。市長侯友宜表示，先搶通才是最重要，責任會交由第三方釐清；新北捷運局也說，結果出爐會函請台北市府向責任廠商求償。

卓冠廷指出，以前人常說「三環三線，夢中實現」，如今更變成民眾的惡夢，因為捷運環狀線在地震災損，新北市甚至還付給威京集團中華工程14億元；他分析，0403大地震後災損，新北隔天就決定付錢，當初的合約則是等到6日才檢視，為何在沒有任何鑑定報告、事故分析出來前就先行支應？

卓冠廷認為，新北市政府成了冤大頭，依照合約明明要求保固，除非是有超乎預期的天然災害，但當時才5.5級，尚未超過6級標準，但新北市府不敢跟台北捷運局及中工據理力爭而付款；他說，當初合約是在時任新北副市長李四川手上簽約，當時就說有問題是台北市府要負責，如今李四川到台北當副市長，怎麼又變成新北要負責，新北成了李的「細漢」，這當中更可能涉及圖利中工，不排除是雙北聯手。

卓冠廷要求，李四川「神也是他，鬼也是他」，建議侯友儀應反對國民黨派李四川參選新北市長，怒嗆李四川「選幾摳大頭啦！」這事情如果沒有講清楚，議會就應該拒絕決算，且新北市政府應該立即對台北市政府提告，另外，政風處應弄清楚是否有官員圖利中工14億的問題。

捷運局長李政安表示，仍要釐清到底是保固還是天災；侯友宜表示，當時先搶通才是最重要，且金額並非卓冠廷所說8億，所有責任會待第三方公正判斷，中工在會議所要求的，並非新北市府就同意，一切都是為了盡快搶通。

捷運局說明，雙北市政府原依契約保固期條文要求廠商修復，但廠商認為屬契約天災免除保固責任，原因為何短期內難釐清，為盡速讓環狀線復駛，依法依規處理，因此採復原與鑑定同步，待第三方專家小組鑑定報告出爐後，必定請台北捷運局依原契約向廠商求償。

捷運局表示，新北環狀線興建皆由新北市府出資，台北市政府為不出資代辦角色，目前營運及資產皆由新北市府接手，因此營運受損需由新北市府支付，至於台北捷運局與中工間尚屬契約保固期間，未來鑑定報告釐清後，將依情況函請台北市府向責任廠商求償。

新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，合約明明清清楚楚。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，新北市府在搞不清楚情況下就付中工14億元，簽約的台北市府也不用負責，合約明明清清楚楚。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，當初合約是在時任新北副市長李四川手上簽約，當時就說有問題是台北市府要負責，如今李四川到台北當副市長，怎麼又變成新北要負責。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷今於市政總質詢指出，當初合約是在時任新北副市長李四川手上簽約，當時就說有問題是台北市府要負責，如今李四川到台北當副市長，怎麼又變成新北要負責。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，期間話題仍不斷。圖／聯合報系資料照片
新北環狀線因地震災損仍修復中，期間話題仍不斷。圖／聯合報系資料照片

北市府 卓冠廷 新北捷運 李四川 災損

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