新北都更近6年僅85案 議員譏都引用李四川的話：他才是侯心中接班人選

新北市議會今定期會總質詢，民進黨市議員黃淑君質疑，都更三箭無感近6年劃設85案，且耐震補強工務局從2016年輔導至今僅5棟完工，更譏市長侯友宜心目中最佳接班人選，應是北市副市長李四川，新北連推動都更都是引用李的話。侯說，部分以都更危老而非補強處理，任內核准數達914案，比過去核准數超過6倍。

新北房屋數逾167萬戶，46.4%屋齡達30年以上。黃淑君指出，侯友宜市長參選喊「都更三箭」，但市民無感，近6年來共劃設85個更新單元，總計近70公頃，其中30公頃都在新店，今年度因0403大地震，個案數大幅提升到42案，但預防勝於治療，連市府推動都更是引用李四川的話，暗酸李應該才是侯心中最佳接班人選。

黃淑君說，新北市從2016年至今，申請耐震初評棟數高達4050棟，其中判定耐震不足有2375棟，相較去年列管增加700棟，但完成補強的卻僅有5棟，質疑市府不夠積極，應加速檢討；黃也提出，都更四大項的政策檢討，包含整合期間專案補助，建置平台整合意見、提升都更推動師專業，都更/合建過程資訊應公開透明。

侯說，執政是一棒接一棒延續下去，李四川曾當過新北市副市長、工務局長，是大家所累積的成果，而部分房屋用都更危老而不是補強處理，任內都更核准數達914案，比過去20年核准150案相比，成長超過6倍。侯也贊同黃的建議，認為都更、權利變換資訊更透明，有助提升都更參與意願，但揭露到什麼程度仍需溝通。