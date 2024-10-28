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汐止明峰街人車爭道很危險 更新側溝友善行人空間

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止明峰街靠近康寧街口，行人只能走在大馬路上與車爭道相當危險，新北市議員張錦豪服務處會勘，側溝要做改善，人行道延伸的可行性。圖／觀天下有線電視提供
汐止明峰街靠近康寧街口，行人只能走在大馬路上與車爭道相當危險，新北市議員張錦豪服務處會勘，側溝要做改善，人行道延伸的可行性。圖／觀天下有線電視提供

汐止明峰街靠近康寧街口，沿途的人車不少，只是在靠近路口處並沒有人行道行人只能走在大馬路上與車爭道相當危險，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，側溝要做改善，人行道延伸的可行性。

湖光里長杜金泉說，不管是明峰街轉康寧街或是康寧街轉明峰街，缺了一段標線型人行道，因為，車子太多，行人跟車子搶道很危險，在跟相關單位討論後，會跟社區、地主取得同意書，希望能夠順利施作，另外，還有靠近路口的水泥標地物，也會影響未來規劃標線型人行道的路線，勢必得要拆掉，接下來可能要地主國產署跟當時建設取得共識拆除，讓行人有更安全通行的環境。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，除了明峰街側溝要做改善，還有就是社區明湖綠園高達6米以上「入口意象廣告物」，影響了接下來要規劃標線型人行道及行人穿越線的動線，目前這塊空間，國產署已經移交汐止區公所委管，對於地上物清除基本上沒有問題，後續相關單位會做處理，而第三部分，因為要做新的側溝，再畫行穿線接康寧街，因為，中間有一部分有機車停車格，到時需要塗銷，所以，有再找巷子兩側的空地畫機車停車格，兼顧行人通行及停車需求。

人行道 停車格 新北 汐止 行人

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