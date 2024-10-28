汐止明峰街人車爭道很危險 更新側溝友善行人空間

汐止明峰街靠近康寧街口，沿途的人車不少，只是在靠近路口處並沒有人行道，行人只能走在大馬路上與車爭道相當危險，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，側溝要做改善，人行道延伸的可行性。

湖光里長杜金泉說，不管是明峰街轉康寧街或是康寧街轉明峰街，缺了一段標線型人行道，因為，車子太多，行人跟車子搶道很危險，在跟相關單位討論後，會跟社區、地主取得同意書，希望能夠順利施作，另外，還有靠近路口的水泥標地物，也會影響未來規劃標線型人行道的路線，勢必得要拆掉，接下來可能要地主國產署跟當時建設取得共識拆除，讓行人有更安全通行的環境。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，除了明峰街側溝要做改善，還有就是社區明湖綠園高達6米以上「入口意象廣告物」，影響了接下來要規劃標線型人行道及行人穿越線的動線，目前這塊空間，國產署已經移交汐止區公所委管，對於地上物清除基本上沒有問題，後續相關單位會做處理，而第三部分，因為要做新的側溝，再畫行穿線接康寧街，因為，中間有一部分有機車停車格，到時需要塗銷，所以，有再找巷子兩側的空地畫機車停車格，兼顧行人通行及停車需求。