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汐止烘內派出所實物銀行募愛心 每月發關懷戶物資

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，每個月發放生活物，並且針對每戶不一樣的需求，發給尿布、奶粉等等。圖／觀天下有線電視提供
汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，每個月發放生活物，並且針對每戶不一樣的需求，發給尿布、奶粉等等。圖／觀天下有線電視提供

汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，在地方耕耘已經八年多，這段時間，募集大家的愛心幫助貧困家庭，每個月發放生活物，並且針對每戶不一樣的需求，發給尿布、奶粉等等，還有也會將民眾送來的二手衣、玩具，整理後，讓需要的關懷戶帶回家，讓他們感受到社會的溫暖。

每個月發放物資的時間，關懷戶一早就會陸續到據點來，而志工們早早就已經將物品都整理好，像是民眾拿來一袋袋、一件件的衣服、褲子、外套，都會整理好擺放整齊乾淨，讓關懷戶比較好挑選自己需要的，另外，還有包包、童書、玩具等等，也都是愛心人士捐贈的，小朋友都能夠挑自己喜歡的帶回家。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修提到，每個月的第三個禮拜天都固定會在實物銀行發放物資，會先準備一些二手的衣服、玩具、文具，10點半關懷戶他們各取所需挑選，像小朋友就挑他們喜歡的玩具、玩偶回去，結束後就會有便當、水果、還有物資袋，除了物資袋，有一些小朋友需要的奶粉、或者是大人需要的奶粉、小孩子的紙尿褲、或大人的紙尿褲，都會為他們準備。

許崇修說，除了烘內派出所，現在據點設在汐止警分局旁，有很多善心人士會不定時的把一些物資捐過來，或是一些團體也會捐愛心，像是這個月有住商不動產找了一群朋友捐了很多奶粉，所以，就會發給每一個關懷戶，會依照名單、他們的需要給物資，因為，有些是家裡有小朋友，有些是沒有的，或是有長者或沒有的，都有不同的需要。

烘內派出所實物銀行成立超過八年，也是新北市第一間派出所設立的實物銀行，這段期間不斷發送物資幫助需要的弱勢家庭，發送物資當天，團長都會視需求準備發送，貼心的服務，讓關懷戶都很感動。民眾有物資也能夠利用星期一到五的時間，送到位在汐止警分局旁民生街2巷1-1號的據點，烘內派出所實物銀行目前服務大概60個關懷戶160多人，集結各界物資愛心送暖，持續發送給需要的弱勢家庭，幫他們度過難關。

實物銀行 愛心 汐止

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