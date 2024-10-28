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瑞芳區里鄰調整要少六里 地方反彈認為不適合

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市為均衡服務量能，瑞芳區將減少6個里，引起地方反彈，皆認為市府決策太過草率。圖／觀天下有線電視提供
新北市為均衡服務量能，瑞芳區將減少6個里，引起地方反彈，皆認為市府決策太過草率。圖／觀天下有線電視提供

新北市為均衡服務量能，提升服務質量，規劃將瑞芳區的里鄰做調整，今(28)日在瑞芳區公所召開第二次的里鄰調整座談會，市府規劃調整後，瑞芳區將減少6個里，引起地方反彈，皆認為市府決策太過草率，且瑞芳區的幅員及人口結構都與都會區不同，要合併里還得從長計議。

目前市府規畫將瑞芳區34里合併縮減6里，今天舉行第二次座談會，聽取地方意見，但地方里長及民意代表反彈聲浪大，地方認為瑞芳區長者居多，需要里長照顧，合併里後面積範圍過大，不同制度應依不同環境而有不同考量。

頌德里雖然不在整併的名單內，但里長林高白梅就說，現在不光是照顧里內，九份地區現在觀光人潮眾多，有時也必須奔波為民服務，九份里長都是各司其職，為了地方還有觀光努力，里鄰調整未必是最佳選擇。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，里鄰調整是重大事件，牽涉範圍廣泛，但市府方面提出的調整方向，讓地方相當反彈，似乎也過於草率，今天聽取里長的意見，盼市府可以好好傾聽地方的心聲。

九份 新北 瑞芳

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