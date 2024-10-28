雙溪山藥展售會好熱鬧 民眾爭相購買供不應求

雙溪區公所於10月26日(六)在雙溪平林農場舉辦「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售會，鼓勵民眾至山藥產地旅遊。展售會現場販售生鮮山藥及各式農產品，也發放100元山藥抵用券，讓民眾爭相購買新鮮山藥帶回家，現場還可免費品嘗瑞芳地區農會特製的山藥粿及山藥黑糖饅頭等創新產品。

新北健康三寶-山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，口感軟綿Q彈，此次市級山藥評鑑，依照品種及栽培方式分為原生種-穴管栽培組、原生種-非穴管栽培組、大薯種、桃園5號-金豐等4個組別，共61位農友熱情參與。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥有豐富的大量的皂鹼精華，是秋季滋補的第一首選，山藥挑選秘訣在於外觀平整、飽滿、肉色潔白，穴管栽培山藥，煮起來鬆軟、香味十足，非穴管栽培採零餘子或種苗培育的山藥，由於成長過程充分受到土壤壓力，煮起來Q彈、紮實，歡迎大家選購，嚐一嚐原生種山藥的彈牙口感。

民眾向小姐表示，新北山藥遠近馳名，今天特地來雙溪買在地生產的新鮮生藥，準備帶回家料理，展售會現場熱鬧的氣氛，讓人感受到滿滿的活力。

雙溪區區長林銚傑表示，「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售攤位展現雙溪多元風貌，來來有機農場販賣去皮山藥冷凍包，免去民眾處理山藥皮的困擾，美灩漁村則帶來產地直送的東北角貢寮鮑，更邀請國際知名表演團體-天馬戲創作劇團豐收的慶典。今年與福容大飯店-福隆店合作推出熱騰騰山藥胡椒鮑魚豬肚雞及港式桌菜，歡迎民眾活動結束後順道享用星級美味，限定料理只販賣到11月30日為止，提醒民眾及早訂位。