快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

雙溪山藥展售會好熱鬧 民眾爭相購買供不應求

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所在雙溪平林農場舉辦「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售會，新鮮山藥民眾爭相購買供不應求。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所在雙溪平林農場舉辦「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售會，新鮮山藥民眾爭相購買供不應求。圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所於10月26日(六)在雙溪平林農場舉辦「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售會，鼓勵民眾至山藥產地旅遊。展售會現場販售生鮮山藥及各式農產品，也發放100元山藥抵用券，讓民眾爭相購買新鮮山藥帶回家，現場還可免費品嘗瑞芳地區農會特製的山藥粿及山藥黑糖饅頭等創新產品。

新北健康三寶-山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，口感軟綿Q彈，此次市級山藥評鑑，依照品種及栽培方式分為原生種-穴管栽培組、原生種-非穴管栽培組、大薯種、桃園5號-金豐等4個組別，共61位農友熱情參與。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥有豐富的大量的皂鹼精華，是秋季滋補的第一首選，山藥挑選秘訣在於外觀平整、飽滿、肉色潔白，穴管栽培山藥，煮起來鬆軟、香味十足，非穴管栽培採零餘子或種苗培育的山藥，由於成長過程充分受到土壤壓力，煮起來Q彈、紮實，歡迎大家選購，嚐一嚐原生種山藥的彈牙口感。

民眾向小姐表示，新北山藥遠近馳名，今天特地來雙溪買在地生產的新鮮生藥，準備帶回家料理，展售會現場熱鬧的氣氛，讓人感受到滿滿的活力。

雙溪區區長林銚傑表示，「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」展售攤位展現雙溪多元風貌，來來有機農場販賣去皮山藥冷凍包，免去民眾處理山藥皮的困擾，美灩漁村則帶來產地直送的東北角貢寮鮑，更邀請國際知名表演團體-天馬戲創作劇團豐收的慶典。今年與福容大飯店-福隆店合作推出熱騰騰山藥胡椒鮑魚豬肚雞及港式桌菜，歡迎民眾活動結束後順道享用星級美味，限定料理只販賣到11月30日為止，提醒民眾及早訂位。

料理 新北 瑞芳 貢寮 農會 雙溪區

延伸閱讀

九份、雙溪間102線公路 今晚兩處落石交通中斷

雙溪民防團常訓精進技能 強化國防、防災工作

雙溪新基里重陽敬老 行動銀髮俱樂部帶給長者歡樂

雙溪山藥評鑑難分軒輊 藍仕明拔得頭籌雙料獲獎

相關新聞

天堂變地獄！民怨林口三井二期試營運假日塞爆 侯友宜認了曝改善措施

新北林口三井二期商場試營運引爆熱潮，也造成林口交通假日塞爆，居民直呼「天堂變地獄」，新北市議員李宇翔今市政總質詢時要求改...

「蹦」一聲！晚餐時段板橋2百多戶突停電 台電曝原因「不是小動物」

近年停電頻成話題，新北板橋今晚6時左右突停電，不少正準備用餐的居民一頭霧水，台電台北南區營業處表示，受影響約266戶，範...

新北都更近6年僅85案 議員譏都引用李四川的話：他才是侯心中接班人選

新北市議會今定期會總質詢，民進黨市議員黃淑君質疑，都更三箭無感近6年劃設85案，且耐震補強工務局從2016年輔導至今僅5...

新北公務員逃亡缺額多？侯友宜否認跳船潮：一個月重新評估

新北市議會總質詢，民進黨議員質詢指新北公務員出現跳船潮、每天都在加班、局處缺額多，要求檢討人事待遇。新北市長侯友宜否認跳...

2026新北市長布局加溫…被爆有意參選？盛治仁四字回：沒有的事

2026新北市長話題逐漸加溫，今天傳出有藍營高層力薦雲朗觀光集團總經理盛治仁出馬，盛稍早在臉書回應「沒有的事」。盛還說，...

汐止明峰街人車爭道很危險 更新側溝友善行人空間

汐止明峰街靠近康寧街口，沿途的人車不少，只是在靠近路口處並沒有人行道，行人只能走在大馬路上與車爭道相當危險，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，側溝要做改善，人行道延伸的可行性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。