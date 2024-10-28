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平溪紫東社區獲金牌農村肯定 席開46桌辦感恩餐會

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
新北市平溪區紫東社區參加農業部第三屆金牌農村競賽，獲得全國性銅牌的肯定，開46桌舉辦感恩餐會，各界來共襄盛舉。圖／觀天下有線電視提供
新北市平溪區紫東社區參加農業部第三屆金牌農村競賽，獲得全國性銅牌的肯定，開46桌舉辦感恩餐會，各界來共襄盛舉。圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區紫東社區參加農業部第三屆金牌農村競賽，獲得全國性銅牌的肯定，也讓紫東社區十多年的農村再生成果有了最好的見證，而這一路走來，也有許多單位的輔導，還有貴人相挺，26日(六)紫東社區也特別舉行一場感恩餐會，包括民政局局長林耀長，平溪區區長李天民，多位民意代表和地方仕紳都來共襄盛舉，場面熱鬧。

這天在平溪東勢國小好熱鬧，社區席開46桌，舉辦感恩餐會，除了慶祝紫東社區獲得金牌農村的殊榮，也感謝一路走來協力的夥伴和輔導的機關，讓紫東社區農村再生有了最好的見證。

紫東社區長年舉行銀髮共餐，每週二、五讓長者齊聚據點用餐，讓長者在地就養，子女可以安心在外打拼工作，另外在生態的部分，復育艷紅鹿子百合和螢火蟲有成，在季節時舉行各項走讀生態體驗活動，促進社區觀光發展，同時也有多項有機農作受到肯定，像是山藥，綠竹筍，蜂蜜等等，都在這幾年受到高度關注。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，這次金牌農村競賽中，很感謝農業部水保署台北分署，及新北市農業局長期的輔導，另外區公所及各界的協力，與社區志工，長者一起凝聚共識，讓十多年來的心血被看見，今天的感恩餐會，各界都來了，場面很熱鬧，讓社區更充滿活力。

平溪 復育

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