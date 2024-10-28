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推動指標性夜市「食品安全微笑標章」 北市6處237攤今獲表揚

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北府今年首度推動夜市評核至「艋舺夜市」及「公館夜市」2處觀光夜市。圖／衛生局提供
北府今年首度推動夜市評核至「艋舺夜市」及「公館夜市」2處觀光夜市。圖／衛生局提供

為把關夜市餐飲衛生，台北市政府從2018年推動全國首創夜市專屬的「食品安全微笑標章」已完成15處觀光夜市評核認證，去年起也針對指標性夜市加強輔導，共有6處夜市237攤通過評核認證，獲得食安微笑金質及銀質獎標章，今舉行表揚典禮。

衛生局局長黃建華表示，自2018年首創觀光夜市「食品安全微笑標章」認證，去年為求提升夜市攤商人員、製作環境、食材溯源追蹤及病媒防治4大重點自主管理技能，更舉行專家會議修訂衛生評核項目，精進夜市衛生自主管理的品質。

衛生局表示，今年食安微笑標章推動至北市具指標性「艋舺觀光夜市」及「公館觀光夜市」2處夜市，及持續追蹤評核臨江街、廣州街、梧州街、西昌街等夜市共計6處，藉由專家實地輔導，在自治會、攤商支持協助下，改善作業場所衛生，共有187攤商獲食安微笑標章金質獎，50攤獲得銀質獎，共計237家攤商通過評核。

衛生局說，為了達到溯源管理，所有獲獎攤商均已完成「食品業者登錄(非登不可)」、「食材登錄」雙登錄，民眾只要拿手機掃描微笑標章上的QR Code，立即連結「台北市食材登錄平台」，即可查詢攤商食材來源，不必對「夜市食材到底哪裡來？產生疑慮，由微笑標章幫民眾把關，讓夜市美食更有保障。

衛生局說，迄今已完成北市共15處觀光夜市攤輔導評核認證，打造衛生及美味兼具的夜市文化，不但能振興夜市經濟，也讓夜市成為體驗台灣庶民飲食的最佳場所。而「食品安全微笑標章」效期2年，未來也將持續針對各通過夜市做追蹤輔導評核，讓原認證攤商能持續落實食品衛生自主管理，未來持續為民眾把關食安。

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