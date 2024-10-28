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新北公務員逃亡缺額多？侯友宜否認跳船潮：一個月重新評估

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
新北市議會今定期會總質詢，新北市長侯友宜備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今定期會總質詢，新北市長侯友宜備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會總質詢，民進黨議員質詢指新北公務員出現跳船潮、每天都在加班、局處缺額多，要求檢討人事待遇。新北市長侯友宜否認跳船潮，而公務員缺額是全國一致問題，很多人升官到中央，承諾由人事處一個月內重新評估。

市議員張錦豪說，外傳桃園想挖角副市長朱惕之，台北市想找副祕書長張其強，新聞局長李利貞也想選舉，官員間似乎有一股「跳船潮」。市議員顏蔚慈也說，市府各局處專委以上高階文官缺人，客家局沒副局長及主秘，體育局、青年局、原民局都沒副局長，為何優秀人才沒有在新北市升官？甚至有傳聞說，若公務員填到新北建議重考「天南地北莫入新北」，從高階到基層都要「跳船」。

侯友宜說，他一向認為人才是國家的，能為國家所用、承擔更大責任，樂觀其成，但新北並沒有跳船潮。全國很多縣市招不到專業公務人員，中央應重視並增加待遇才能留住人才。

市議員黃淑君說，新北市今年離職人數、預算員額缺額史上最高，分別達368人、309人，連中央計畫補助人力缺額也高達564人；調閱數據還發現，市府1、2級機關截至9月，今年加班累計加班時數已達75萬2178小時，最高是高灘處24.32小時、漁業處21.95小時。

黃淑君表示，中央協力補助地方人力經費，結果新北市衛生局企劃型人力缺額高達294人、社會局高達213人，中央補助也無法解決新北人力缺口，現場公務人員不斷過勞，新北公務員大逃亡年年加劇，要求市府檢討一個月內給檢討報告。

侯友宜指出，公務員缺額比例全國其實差不多，這是全國一致問題，且很多人升官到中央，當然希望他們留在新北，但中央職等比較高，同仁若有升官意願他都給予加油打氣。侯也說，會請人事處重新評估，市府還可以為公務員多做哪些事。

新北市議會今定期會總質詢，民進黨議員質詢批市長侯友宜政見跳票、夢裡相見。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今定期會總質詢，民進黨議員質詢批市長侯友宜政見跳票、夢裡相見。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 公務員 加班 新北 議員

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