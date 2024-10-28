2025雙北世壯運倒數200天 北捷彩繪列車上線鼓勵國人報名

2025雙北世壯運倒數200天，為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，並營造城市賽事氛圍，擇定淡水信義線、板南線捷運列車重新彩繪車廂，鼓勵國人報名。北市體育局透露，國內已逾2萬5000人次報名，國外也超過6000人次參與，盼促進民眾終身運動，與國際連結行銷台灣。

2025雙北世壯運執行長林哲宏說，目前國內有超過2萬5000人次報名、國外逾6000人次參與，每個人最多可報名3種類、7個項目運動賽事，截至今日有3萬2000多人次共襄盛舉。

林哲宏表示，世壯運參與人數目標是4萬人，標準相當高，因為過去9屆最多也就2萬8000人參與。希望本屆世壯運，能有2萬名本國人、1萬名外國人參加，1萬隨隊人員，已經拜訪過各運動協會、國內代表處，德國、澳洲等，提升國外報名人數，澳洲就有上百人會到台灣。

林哲宏說，本屆世壯運為台灣首次、亞洲首次，場地橫跨雙北、宜蘭、桃園、新竹縣市等69個場地，希望鼓勵民眾運動，和世界接軌，進行文化交流、促進觀光，連結國際。

北市觀傳局指出，世壯運彩繪列車除了外觀有可愛的吉祥物「壯寶」外，每節車廂皆透過展現日常生活與運動結合，乘客彷彿親身體驗運動的樂趣，鼓勵民眾在健身房、辦公室、超市、家中，都能利用零碎時間進行簡單有效的運動，實現全民樂活、輕鬆運動目標。

觀傳局提到，彩繪列車特別設置世壯運金牌捷運手拉環，讓乘客在通勤途中感受到運動的力量與夢想的堅持，為台北市及新北市增添運動氛圍，也彰顯運動在現代都市生活的重要地位，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少碳足跡，支持環保與健康生活。