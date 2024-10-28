交通整合計畫追加9500萬 威京旗下中工遭批…議員轟：把雙北當提款機？

京華城案爭議持續，威京集團旗下的中華工程也遭議員質疑，「把雙北市府當待宰羔羊？」議員許淑華今天議會工務部門質詢調出中工承攬市府的五個標案，質疑許多標案以低價得標，但最後卻向市府要求追加預算，「把市府當提款機？」

議會工務部門質詢，許淑華舉環狀線CF650區段標為例，決標137億多元，中工後又要求追加8億9899萬元，其中追加變更的214項目，包括變更站台潑雨設計追加2500萬、站台風雨測試追加1173萬、交維計畫追加1988萬，改變隔音牆型式等追加1915萬、還有孔蓋臨時纜線追加1億9010萬、交通整合計畫追加9500萬。許質疑連交維、風雨測試等都要來追加，根本是把雙北市府當提款機？

捷運局回應，有些追加項目是新北市政府要求的，因北市府是代辦工程，後續這個追加預算會由新北市府付。

另外，許也質疑，目前中工追加預算爭議最大的，還有第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，儘管2020年投標時，有4家搶標，但中工以最低價得標決標金額125億元，但卻現要追加64億7千多萬，讓議會頭很痛，整個魚果改建預算已到189億元，將近200億元。還有信義線東延段以最低價48億多得標，後卻追加1億8千萬；之前0403地震，環狀線也要求追加14.41億地震修繕費。

許淑華要求北市府政風處應該調查，中工這幾個標案是否有刻意低價搶標，後來再來大幅追加預算，有沒有人謀不臧、予取予求？政風處回應，會來了解。工務局、都發局、捷運局也回應，會針對中工低價標案，再來重新檢視追加 預算合理性。