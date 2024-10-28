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喝山楂烏龍吐出甲殼！永和「茶的魔手」遭爆飲料有小強 衛生局現場稽查揭1缺失

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局今赴茶之魔手稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今赴茶之魔手稽查。圖／新北衛生局提供

南部手搖飲品牌「茶之魔手」今年北上插旗，不料有民眾抱怨在永和新開的店，點「山楂烏龍」喝到蟑螂。新北衛生局今到該店稽查，未見病媒出沒及其痕跡，成品與食材均未見有異物，惟針對廚餘桶未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正。

有民眾在臉書「我是永和人」發文指出，昨日晚間到茶的魔手點山楂烏龍，快喝完卻咬到東西，咬下去爆出一股殺蟲劑味道，吐出來發現有棕褐色的甲殼，混著濃白色的汁液，讓他直刷牙漱口，但噁心感仍揮之不去。

新北衛生局說，今日派員稽查，現場未見病媒出沒及其痕跡，檢視成品與食材均未見有異物，但針對廚餘桶未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，若複查仍未改正，將依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

手搖飲 蟑螂 衛生局 食安 食材

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