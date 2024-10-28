影／新北市長有藍軍新黑馬？ 民進黨團：別只是炒聲量

國民黨下屆新北市長人選傳有黑馬，新北市議會民進黨團批評，新北市長非常重要，希望國民黨想人選時，別只為炒作聲量，市長侯友宜也可講出自己心目人選，展現執政信心。新北市議會國民黨團則說，樂見任何有心服務人選，但建議提早下鄉暸解需求，民進黨之前人選也多，不用如此批炒作。

有媒體報導稱，國民黨內高層力推雲朗觀光集團總經理盛治仁出馬，侯友宜今受訪重申，他的態度非常清楚，歡迎任何人來為新北市多做事，黨內有機制，未來交由市民決定。

新北市議會民進黨團總召張維倩指出，新北市是全台灣最大城市，新北市長位置是非常重要的，所以希望國民黨在想市長候選人的時候，不要只為炒個人聲量、搏眼球而出現，而是想要真正為新北市民服務、為市民承擔重任的人來擔任，才會比較適合。

張維倩分析，侯友宜無法再次連任市長，國民黨裡面一定很多人覬覦新北市長大位，還是呼籲人選不是只是搖著市長候選人大旗搏聲量，甚至為私利發聲。

新北市議員戴瑋珊則說，國民黨新北市長要提名誰參選是他黨事務，但看到人選確實複雜，侯友宜心中應該有人選，期盼侯繼續講出來，代表對自己執政有信心。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰認為，不管是誰為新北服務都樂觀其成，包含盛治仁、台北副市長李四川、新北副市長劉和然等，只要有心為新北服務都樂觀其成，但要承擔大任的話，還是要再多了解各項需求，包含建設、政策及服務等，了解民眾需要，建議可提早下鄉溝通座談 讓民眾都能認識。