台智光小組邀郝龍斌未果 怕尷尬不會邀陳重文說明

台智光涉弊案，北市議會專案小組透過北市府發函前市長郝龍斌、資訊局前局長張家生列席說明，至今沒有任何回應。至於涉案的國民黨籍議員陳重文是否出席會議，召集人秦慧珠今天說，部分議員認為找他列席對於調查案情沒幫助，且關係尷尬，後續都不會邀陳重文。

台北市議會「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組（台智光專案小組）」今召開會議，討論到母約是否有瑕疵、警局監視器備援系統與台智光在未簽約狀況下事先安裝好社會局托嬰中心的監視器是否拆除等議題。

秦慧珠表示，法務局與資訊局都認為，台智光與北市府簽訂的母約中，還找不到瑕疵，不需要也無法解除母約。而郝龍斌、張家生日前透過北市府發函，2人都沒有列席、沒回應市府公文，「沒有任何回應」；至於是否讓陳重文列席，部分議員沒表示意見、有人認為找他來也沒關係，但也有人認為對案情調查沒具體幫助，且關係尷尬，原則上後續都不會邀請陳重文。

北市警局4月8日與台智光解除子約，但台智光不認同子約解除，目前仍持續提供服務，每月提供2張發票持續至今，警察局在10月6日委託工務局發包中心上網招標，11月7日決標。

秦慧珠說，台智光10月17日發文給發包中心提申訴，認為招標備援系統依法無據，希望可以啟動法律爭議調處，警察局已經回應給發包中心，未來還要和法務局、資訊局，若有爭議，市府可能要召開委員會，討論台智光提出的異議是否合理，已要求市府審慎處理。

最後是社會局托嬰中心監視器，秦慧珠指出，台智光在沒有與社會局簽訂子約的狀況下，於今年3至6月間，替83所台北市托嬰中心架設監視器，「他們當初覺得一定會給台智光做，所以先斬後奏」，不過台智光發生弊案後，社會局就不打算與台智光簽約，要求對方立即拆除監視器，但台智光不認同，未來也會發文至社會局提出異議。