環境部拚2年消滅垃圾山 蔣萬安籲從源頭減量做起

環境部長彭啓明喊出2年內讓垃圾山消失目標，期盼台北市協助。台北市長蔣萬安今天說，台北市自垃圾費隨袋徵收以來已減少65%垃圾量，建議中央思考從源頭做到垃圾減量。

環境部「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」報告日前經行政院會通過，在裸露垃圾處理部分，預計3年內挹注新台幣12億元協助地方縣市，並力拚2年內讓垃圾山消失。彭啓明為此向台北市喊話，盼發揮同島一命的精神，協助其他縣市去化垃圾。

蔣萬安今天出席台北市性別平等辦公室成立10週年活動前接受媒體聯訪表示，台北市目前已經在協助其他縣市焚燒垃圾，包含桃園、雲林及南投，建議中央思考各個縣市如何透過適合的政策從源頭進行垃圾減量，這才是根本解決之道。

蔣萬安舉例，台北市從實施垃圾費隨袋徵收以來，垃圾減量已達到65%，所以才會有餘裕協助其他縣市來焚燒垃圾。