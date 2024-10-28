國會改革多違憲 侯友宜：改革是多數人期待包括民進黨

國會改革法案日前多數遭大法官判決違憲。新北議會今總質詢，民進黨議員連番質詢市長侯友宜對釋憲、總預算卡關態度。侯友宜說，國會改革是多數人期待，包括民進黨、國民黨及民眾黨，既然大法官判決出來了，尊重大法官一切按照程序走。

新北議會今定期會總質詢，市議員林秉宥說，近期花很多時間檢視總預算對地方影響，當中很多新增補助，像是原民局、體育局主管業務近1億，警察局、農業局、工務局也都有，尤其水利局相關治水預算是到40至50億元；另外，交通局TPASS中建設計畫1億多、前瞻1億多、112至113年公路升級計畫及票價補貼等也墊付1億多，雖然是延續性計畫但是有期程，因應社會環境需求有些三年、有些四年不等，現在是都覺得以前有，未來就會有？

侯友宜說，這些公共運輸預算是新北支應影響不大，希望立法院充分溝通，新北建設中延續性的部分一定會把它做好；主計處長吳建國說，什麼是新興資本資出、新興計畫要看中央盤點，那各部會也還沒確定。林秉宥批評，還敢講不知道，既然如此新北怎麼那麼肯定沒問題？

市議員戴瑋姍批評，國民黨新北議員江怡臻發言不專業，認為北北基桃公共運輸月票幾乎都來自新北自籌款。交通局長鍾鳴時表示，這其實中央地方各出一半，中央補助13.57億元，地方也出10幾億元；侯友宜表示，這些都是配合中央的延續性計畫，這是中央政策，一切就照預算法來，大家來合作。戴批「這難道叫一點點？」如果這些錢都新北自己付就喊侯友宜一聲「漢子」。

市議員顏蔚慈則問侯對國會擴權法案有什麼看法？侯說，大法官10月25日判決已經出來，他認為立法監督行政，行政尊重立法，在野黨監督執政黨，執政黨也要傾聽人民的聲音，且國會改革是多數人的期待，包括民進黨、國民黨、民眾黨的期待，尊重大法官判決，一切按照程序走。

顏說，市長在國民黨扮演關鍵角色「喊水會結凍」，應該跟國民黨內溝通，要求立委表現符合國民期待。戴瑋姍接續質詢，指侯身為國民黨最大諸侯，子弟兵立委吳宗憲卻是立委新三寶，說大法官讓國會成為最弱民主國家國會「至少讓子弟兵冷靜一下？」

侯說，國會改革不管是哪一黨的期待，既然立委已經為民眾發聲，就尊重大法官按照程序走，而中華民國是法治國家，一切按照法治來，對事不對人。