盼2026年敏感族群場所完成空品認證 北市公幼托3分之2已申請

台北市去年全國首創「室內空氣品質認證場所推動計畫」，盼2026年前針對幼兒園、托嬰中心、親子館及護理之家敏感族群運動中心等場所，取得空品認證，目前北市所有公幼已來申請認證，公托也有6成來申請，環保局表示會繼續輔導私立敏感族群場所完成認證。

為降低室內疾病傳播機率，環保局去年3月發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫時代採取主動式防疫新思維，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，以提升室內空氣品質，市長蔣萬安也曾宣示，盼在2026年前推動敏感場所完成認證。

局長徐世勳表示，現在很多孩子都是過敏體質，加上幼托中心又是群聚大環境，若有人生病很容易傳染，家長在挑選幼兒園也會更仔細，包含環境通風、衛生整潔等，今年鼓勵公立幼托做起，目前已有3分之2的機構來申請，公幼約6成，公托已全數都來申請，目前正排案認證中。

徐世勳說，好的空氣品質、環境，對孩子或長者非常重要，不過相較公立，私立較不容易推動，也有建議各局處，可以將空品列為考評，甚至看到小學很多家長會主動募資買空氣清淨機，改善教室內環境，也代表家長相當重視空品，更可能是挑選幼兒園加分項之一。