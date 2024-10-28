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盼2026年敏感族群場所完成空品認證 北市公幼托3分之2已申請
台北市去年全國首創「室內空氣品質認證場所推動計畫」，盼2026年前針對幼兒園、托嬰中心、親子館及護理之家敏感族群運動中心等場所，取得空品認證，目前北市所有公幼已來申請認證，公托也有6成來申請，環保局表示會繼續輔導私立敏感族群場所完成認證。
為降低室內疾病傳播機率，環保局去年3月發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫時代採取主動式防疫新思維，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，以提升室內空氣品質，市長蔣萬安也曾宣示，盼在2026年前推動敏感場所完成認證。
局長徐世勳表示，現在很多孩子都是過敏體質，加上幼托中心又是群聚大環境，若有人生病很容易傳染，家長在挑選幼兒園也會更仔細，包含環境通風、衛生整潔等，今年鼓勵公立幼托做起，目前已有3分之2的機構來申請，公幼約6成，公托已全數都來申請，目前正排案認證中。
徐世勳說，好的空氣品質、環境，對孩子或長者非常重要，不過相較公立，私立較不容易推動，也有建議各局處，可以將空品列為考評，甚至看到小學很多家長會主動募資買空氣清淨機，改善教室內環境，也代表家長相當重視空品，更可能是挑選幼兒園加分項之一。
環保局今舉辦市政大樓員工子女幼兒園及托嬰中心取得室內空氣品質金級認證表揚大會，徐世勳強調，供孩童及嬰幼兒一個安全、健康、舒適的學習及成長環境，一直是市政府努力的方向，也將繼續輔助私立敏感族群場所納入輔導對象，希望能於2026年底全數847處皆取得金級認證。
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