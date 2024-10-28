新北電梯又下墜 民進黨議員群譏「萬聖節新北最恐怖」

新北再現「電梯大怒神」，成為今市議會總質詢焦點，民進黨眾多議員諷刺「萬聖節新北最恐怖」、「新北真的有鬼」，批評市府電梯頻出事故，市府及廠商內「有鬼」。市長侯友宜強調，會徹底檢討，若責任確認就將廠商列黑名單；工務局則說，會再找不同以往、內政部認可且全國性的第三方公正。

新北55歲孫姓女子昨天帶8歲姪子至板橋府中商圈逛街，2人搭乘跨越縣民大道的遊龍天橋電梯時，電梯突從2樓高速墜落到1樓，孫女右腳踝骨折，男童背部擦傷，送醫後脫險。該事件引發各界關注，也成為今新北市議會總質詢中關注焦點。

市議員林秉宥指出「萬聖節比誰最恐怖，新北市是第一名」，其他地方了不起只有變裝，新北則是見血，這是非常大的諷刺；這次鋼索斷裂是根本不應發生，像先前還有新莊幸福捷運站電梯也故障、板殯電梯也出事，這麼多由捷運公司轉交工務局、公所維護的，結果在萬聖節給大家這麼衝擊的印象。今天是無論市府怎麼說明，都不是民眾想聽的答案，而是市府應設法重建人民對公共設施安全的信心。

市議員顏蔚慈則譏「新北真的有鬼」，板殯電梯在十月份定期檢修，陸橋電梯也是十天前檢修，這離譜情況不禁令人想到有鬼？否則明明有定期檢修，還發生這樣的事故，市府編出這麼多預算，應該要徹查、揪出鬼在哪邊。戴瑋珊也說「我們擔心有鬼」，維修、複檢單位都雙雙失效，應該要撤換兩家廠商，並列入黑名單。張錦豪則關注，受傷家屬不知道是否會有撫恤或賠償。

侯友宜回應，府中商圈活動20萬人潮，沒有安全就沒有一切，昨聽到消息非常難過痛心，也趕緊探視傷者；現階段先協助家屬，特別跟家屬說會用最好的醫療照顧，也都有相關保險，到時候是誰的責任會來追究。一個月內把該事件做好安全複檢，兩個月內把全市公共場域電梯做好複檢，並向議員們報告情況。