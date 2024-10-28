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新北大巨蛋選址2處「還算理想」 侯友宜重申一事

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜透露新北大巨蛋已展開選址，點名7處中樹林大柑園、樹林防洪三期整開區「還算理想」。侯今受訪重申，會經詳細評估找合適地點做大型運動場館。

侯友宜日前在議會透露，目前有7處地點正在討論，包括新泰塭仔圳、樹林防洪三期、三峽麥仔園、淡海二期、土城看守所、樹林大柑園、蘆北重劃區，其中樹林大柑園與樹林防洪三期整開區「還算理想」，被認為最有機會。

侯今赴議會備詢，會前受訪說新北是一個全國最大的一個城市，幅員遼闊，產業也蓬勃發展，會經過詳細的評估，找到適當地點做一個多元多功能的大型運動場館，不管是運動賽事、藝文相關活動在整個運動場館可以使用，都會全力尋找適當的點，評估整個產業發展、文化發展、運動發展再來跟市民做詳細報告。

侯友宜 運動

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