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新北太難待？ 公務員離職率、缺額率都高

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北即時報導
中央近年成立許多新機關，吸走不少地方政府公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北成為公務員流失的重災區。本報資料照片
中央近年成立許多新機關，吸走不少地方政府公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北成為公務員流失的重災區。本報資料照片

中央近年成立許多新機關，吸走不少地方政府公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北成為公務員流失重災區，新北人事處統計，今年1至9月離職有368人，缺額也是另一道難題，覓才不易加上分發未到，人力缺口棘手。

新北人事處長林正壹說，今年新北離職率有比前兩年好轉，離職主因包含返鄉服務、照顧親屬、再次接受考試分發等，調往中央單位更是一大因素。缺額問題是另一道難題，每年11月底前，高普考、地方特考上榜者陸續向單位報到，許多錄取者成為「逃兵」，例如土木類別，新北一年申請員額200人，實際報到可能僅五分之一，建築、水利類別也有相似情況，有向中央反映，希望這類員額能讓新北報較高職等缺額，盼能解決找人困境。

林正壹說，為提高對公務員照顧，新北向行政院提祭出專業加給、留任加給、工程獎金等誘因，獲行政院同意，今年8月起生效，全國適用。工程專業每月增加專業加給3000元；工程獎金每人每年度提撥上限提高至5萬5千元，直接從事工程業務者每人每年限額提高至16萬元；連續任職於同一機關屆滿1、3、5年者，自第2、4、6年起，各機關於3萬元、4萬5000元、6萬元範圍內，視留任實際需要，按年發給一次性獎金。

新北一、二級機關1至9月離職368人，衛生局離職29人最高，其次為稅捐稽徵處26人，環保局21人。從職員缺額數來看，累計到今年9月底，缺額數為309，缺額率為3.75%，其中工務局59人、水利局40人、衛生局42人。若是中央補助計畫的缺額數，社會局缺213人、衛生局缺294人，相當驚人。

新北市議員黃淑君指出，新北公務員離職率、缺額率雙高，將造成惡性循環，提高獎金、待遇，加上適度的工作減壓，才能止住流失潮。黃也點出，中央給新北不少計畫型補助，從決算報告即反映執行情況，社會局、衛生局招不到心衛社工等，人力缺口難解。

祭出獎金有用嗎？新北市一名局處主管直言，加幾千元幫助不大，比起民間待遇還是差太多，若有技師、建築師執照相當吃香，加上公職退撫機制變差，難吸引一流人才進公職，這是公務員整體制度面問題。

新北工務局長馮兆麟也說，專業、留任加給幫助有限，他認為，在公部門歷練仍有一定優勢，有機會接觸大型工程，在公職內升遷或日後轉入民間工作都是選項。

馮兆麟直言，留才也要留心，組織內工作氣氛是重要一環，局內常見學長姐帶學弟妹，持續還有「新同學」加入。留才最難因素是親情呼喚，許多人想返鄉回中南部，較難說服員工留下，若將教育補助、租屋補助等制度做到位，也許能提高離鄉背井打拚意願。

新北衛生局表示，持續透過多元管道積極招聘社安網心理衛生人員，自2022年起人力持續增加，目前新北社安網人員在職312人。為留才提高資深關懷訪視員風險工作費至每月3000元，高於中央所訂700元；另針對全台社安網人力皆存在不足困境，衛生局依個案分級分流機制，由各專業人員協同提供個案服務，所有個案皆不漏接。在資深關訪員的教育訓練上，不斷強化對複雜類型個案處理知能，滿足各類型個案心理衛生服務需求。

中央近年成立許多新機關，吸走不少地方政府公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北成為公務員流失的重災區。本報資料照片
中央近年成立許多新機關，吸走不少地方政府公務員，加上民間企業待遇提升，面臨雙邊搶人壓力，新北成為公務員流失的重災區。本報資料照片

衛生局 離職

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