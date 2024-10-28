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新北首辦行政清潔隊員考試 孕婦為拚飯碗改剖腹日期

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
新北市環保局本月26日舉辦行政清潔隊員考試，報名2468人，預計錄取258名行政清潔隊員、5名職業衛生護理師，整體錄取率約1成。圖／新北市環保局提供
新北市環保局本月26日舉辦行政清潔隊員考試，報名2468人，預計錄取258名行政清潔隊員、5名職業衛生護理師，整體錄取率約1成。圖／新北市環保局提供

新北市環保局近日舉辦行政清潔隊員考試，報名2528人，經資格審核後得以應考者2468人，預計錄取258名行政清潔隊員、5名職業衛生護理師，整體錄取率約1成，比近年高普考還熱門，接近預產期的孕婦、62歲婦女都上場比拚實力。

新北首度舉辦行政清潔隊員考試，有別於一般清潔隊員要在外勤風吹日曬雨淋，工作內容以文書作業為主，月薪約35K，職護待遇約45K，有孕婦挺著大肚子來應考，她告訴工作人員，26日考試當天原本是剖腹產日期，為了謀職，決定延後剖腹計畫。她應考過程，所有工作人員也繃緊神經，確保其安全。

新北市環保局指出，此次行政清潔隊員報名者年紀從16歲至62歲，最高學歷是大專；職護報名者從31歲至45歲，最高學歷是碩士。為何如此熱門？環保局說，行政清潔隊員是首次大規模招考，享有類公務員福利，因為是內勤文書作業，不少女性躍躍欲試，行政組應考女性達7成5，職護組高達9成6，有坐輪椅的身心障礙者也報名。

環保局表示，各區處理行政事務的清潔隊員逐年退休，為提升清潔隊行政業務量能，首次招募行政清潔隊員，協助清潔隊辦理薪資計算、差勤管理與清潔業務推動等行政作業；新北幅員廣大，考量市民人數、生活圈及維持各區人力穩定，考區分為九大區，總計招考258名。

另，為照顧清潔隊員健康，環保局招募職業衛生護理師5名，主要工作內容為定期辦理清潔隊員健康檢查及健康促進講座、協助職醫臨場服務等，增進清潔隊員職安衛及健康意識，招募正取5名、候用5名。

報考行政清潔隊員須在新北設籍至少4個月，年滿16歲、高中職以上學歷；職業衛生護理師須領有國內外專科以上護理相關科系畢業證書、具護理師或護士資格且具2年以上實務經歷，並取得「從事勞工健康服務之護理與相關人員訓練課程」52小時時數。

甄試採電腦測驗，以學科選擇題（環保常識類占70%、廉政及職業安全衛生類占30%），及術科office操作題進行考試，分別占總成績的40%及60%，行政清潔隊員依電腦測驗成績加權後，以總分排序確認候用資格。職業衛生護理師第一階段電腦測驗完畢後，取成績排序前20名進入第二階段面試，電腦測驗及面試成績加權各占總成績50%。

職業安全

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