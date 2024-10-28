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專家建言：效法日本 設小而美社區型寵物公園
各地紛設寵物公園，有民眾擔心便溺、噪音等，因鄰避效應卡關，北市陪伴犬協會理事長蔡文揮建議，都會區寵物公園可設照明燈，時間一到就熄燈關閉，開放時段可派志工輪守；大型遊具放到大公園，假日才開放。
蔡文揮說，許多寵物公園只有草皮，對寵物、飼主來說太單調，若設施太富有挑戰，寵物可能在跑跳過程受傷，的確是兩難，設置遊具時一定要有防護措施，最好是設開放時段派志工輪守。
他說，都會區設置寵物公園的確會因為居民憂心噪音而有阻力，主管單位可以規範開放時間，現場可設置照明燈，時間一到就熄燈並關閉，創造飼主與居民雙贏。他說，其實飼主要求的不多，像日本也是廣設小而美的社區型寵物公園；大型遊具放在大公園，假日才開放。
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