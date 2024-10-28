新北1年1座寵物公園 擬設貓樂園

新北家犬登記逾20萬4千隻，家貓約14萬隻，現有22座寵物公園雖居全國之冠，但因犬貓數全國最高，平均近萬隻狗才有一座寵物公園，量能仍比其他縣市低，民代反映建置太慢，且部分寵物公園僅架起圍欄過於陽春，缺乏飼主休息區等。

新北市動保處長楊淑芳說，寵物公園設置最棘手是居民反彈，地方憂噪音、寵物隨地大小便問題，選址會與住宅區有一定距離，目標是一年蓋一座，人口多的都會區更要達一區多座。另外，考量貓族群愈來愈大，正評估要催生新北第一座專屬貓的室內寵物樂園。

寵物公園是毛小孩放電好去處，但量能不足，例如近來三鶯地區人口增多，卻僅有1座寵物公園，民眾希望增設，且不只關照狗的需求，也要有友善貓咪的設施。

新北動保處表示，目前以一年一座速度推進，高灘處評估三鶯木球場周圍條件，樹林鹿角溪附近也將設置一座寵物公園，明年先完成設計規畫，後續視年度經費發包施作。

市議員蘇泓欽指出，三鶯一帶人口成長快，寵物數量日增，只有1座寵物公園不敷使用。高灘處說，已委託顧問公司就三鶯大橋木槌球場旁設置寵物公園評估作業，將設置大小狗分區、活動式圍籬、狗便箱等設施。

有飼主反映，許多寵物公園太簡陋、陽春，「把圍欄圍起就叫寵物公園」，缺乏飼主休息區，寵物遊樂設施也不夠多元，希望能增設更多相關設施，讓寵物與飼主一同遊樂。

市議員戴湘儀說，飼主頂著烈日看顧狗，該有休息空間方便飼主歇腳，國外不少寵物公園有設置小山丘或跳台等，讓狗不只是在草地奔跑。另，寵物公園大多以狗為主體，也應該要有貓專屬的，或至少有友善貓設施。