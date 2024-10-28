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民代列舉淡海輕軌缺失 批維護草率

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
座椅下破損 新北市議員鄭宇恩指出，淡海輕軌車廂內鐵板翹起卻用膠帶固定。圖／鄭宇恩辦公室提供
座椅下破損 新北市議員鄭宇恩指出，淡海輕軌車廂內鐵板翹起卻用膠帶固定。圖／鄭宇恩辦公室提供

淡海輕軌2018年營運迄今6年，新北市議員鄭宇恩質詢指，淡海輕軌刷卡機靈敏度差、儲值機無法儲值TPASS、車廂內鐵板翹起等，捷運公司卻為降低財務赤字，函報捷運局無需重置，曾遭審計處檢討。新北市長侯友宜允諾，會要求新北捷公司調整經營步伐。

新北審計處指出，依公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例規定，新北捷運公司負責汰舊換新、維修等作業，捷運系統設備重置經費龐大，因此新北捷針對營運逾5年捷運制定重置計畫，逐年提撥經費至新北軌道建設發展基金。

不過審計處指出，因淡海輕軌運量未符預期，新北捷沒依重置計畫在今年度提撥足額經費，捷運局、財政局去年4月開會決議，重置經費提撥不足由市府補貼，經費改為2025年提撥。

鄭宇恩質疑，新北捷運公司為降低財務赤字，透過縮編人力、設備維護草率，例如淡海輕軌進出站刷卡機分成紅藍色，進出站不能混用，民眾時常刷錯、刷卡感應靈敏度差，且儲值機無法儲值TPASS，淡海輕軌車廂座椅下方鐵板翹起，竟以膠帶黏貼固定。

新北捷運局說，淡海輕軌系統今年屆齡設備為檢測量具儀器、自動收費系統等2項，經新北捷運公司評估，仍可正常營運使用，無營運安全風險，今年度暫不執行重置，目前重置經費預算來源市府已同意，並編列在2025年預算。

針對捷運財產延壽部分，除依實際營運維修情形評估，捷運局也會邀請專家學者協助審核，每2年滾動檢討重置計畫，確保營運設施設備可用度。

另外，TPASS目前可在紅樹林及淡水漁人碼頭站儲值，預計10月底淡海輕軌全線都可儲值；車廂座位下方的破損將全面檢視，加強維護。

新北捷運 淡海輕軌

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