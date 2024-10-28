北市里建設基礎費30萬 議員籲增

台北市456里每年各有30萬建設費補助，考量人口差距大，市府調整級距最高補助70萬，320里可望增加，最快明年上路。議員認為有些里仍難受益；有里長抱怨母親節發康乃馨也要自費，沒錢辦重陽活動竟被里民指著鼻子罵，實在是巧婦難為無米之炊。

北市里鄰建設經費每里一年以30萬為基礎，依人口、土地等列出級距加碼，最高每年50萬元，近年物價節節上升，很多里長喊不夠用，民政局本會期預計編列1億5261萬元，將原有級距加碼，若預算通過，一里一年最高可拿70萬。

議員游淑慧說，有些里面積小但人口密集，以現在物價，一年30萬根本不夠，採級距方式恐讓里長落差感太大，應考量通膨將基礎經費拉高，「只有30萬的里，還是沒辦法解決需求」。

議員秦慧珠也說，北市面積最大與最小的里相差364倍，人口數差距14.2倍，但建設經費可能僅差10萬元，除建設經費要調整外，也應啟動里界調整，以各里人口中位數為評估依據。

「沒辦重陽節活動被指著鼻子罵」，文山區華興里長陳峙穎說，他當里長6年，受限經費只能選擇辦方便全民參與的活動，如端午、中秋晚會，經費較有餘裕的里會慶祝重陽節，送壽桃、壽糕，因為里內沒經費才沒辦，曾讓長者不諒解。陳峙穎坦言，里民會有比較心態，讓里長壓力很大。

民政局長陳永德表示，很多里長提出希望基礎經費調高到40萬元，經府內討論，顧及調高後一年恐增加更多預算，改採級距調整。