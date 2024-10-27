剪輯師斜槓茶農 「致回家的妳」地方創生微電影奪首獎

2024地方創生微電影競賽「青春還鄉」得獎名單出爐，其中「致回家的妳」，描述一位剪輯師返鄉接手茶園的心境，在37部入圍作品中拔得頭籌。台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，今年不僅學生參賽及得獎比例高，得獎影片多在探討「返鄉」議題，顯示地方創生已到生根、生存階段，進而反思返鄉維持生計可能性。

北北基桃、新竹縣與台中市今年與台灣藝術創生文化基金會合作，舉辦地方創生微電影競賽，今年共收到 77 件企畫，最後拍出37部作品入圍決賽，經過評審團連日決選，有14部影片獲獎。首獎由黑麋影視「致回家的妳」拔得頭籌，描述一位剪輯師的「斜槓創生故事」，一面維持剪輯師的日常工作，一邊接手南投家中茶園的返鄉心境。

而貳獎是由中正大學田筱琪拍攝「返鄉中年」獲得，影片講述其父親返鄉二十餘載，致力推動友善農法的親地愛地的農人生活；參獎由聚文化社會企業的「回新屋」，拍攝第三代養蜂青年連冠欽，打造新屋沿海地方創生的夢想。另外優選獎紀錄桃園青農「幸福田上」、記錄重新打造蘭嶼傳統地下屋「心中的角落」，獲得評審團好評。

新北副秘書長龔雅雯說，新北以地方創生微電影競賽，支持地方創生議題、為影像創作者搭建舞台，三年來有越來越多的學生創作參賽，今年其他5縣市也共襄盛舉，展現出推動地方文化的決心。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，今年競賽特色除學生參賽及得獎比例高外，得獎影片多在探討「返鄉」議題，包括青年及中年返鄉。相較於前些年倡議及推廣，今年地方創生已到「生根」及「生存」的階段，大家開始反思「返鄉」維持生計的可能性，以及偏鄉生活的多元價值，代表了競賽的成熟度及影響力。