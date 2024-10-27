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淡水民歌30活動人潮爆滿 北捷：適逢假日老街人潮多

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「北捷30民歌演唱會」吸引不少民眾參與，捷運淡水站後方廣場擠滿人潮。圖／台北捷運提供
「北捷30民歌演唱會」吸引不少民眾參與，捷運淡水站後方廣場擠滿人潮。圖／台北捷運提供

北捷運昨在淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，由於人潮眾多，北捷一度發文提醒民眾別進會場又刪文，民眾抱怨舞台地點選不好。台北捷運今解釋，廣場為開放空間又適逢假日，仍有不少赴淡水出遊人潮，現場5000人也是預期之內，活動結束後約10分鐘完成人潮疏運。

「北捷30民歌演唱會」吸引不少民眾參與，捷運淡水站後方廣場擠滿人潮，北捷還在Facebook發文發提醒現場人潮眾多，建議別再前往。有許多人抱怨北捷辦活動，卻未做好延伸行車等配套，也有人說場地太大卻沒有電視牆、音響聲音太小，聽眾才一直往前擠。台北捷運昨天說，現場人太多，最高峰達5000人才提醒民眾暫時不要過來。

台北捷運今表示，淡水站外廣場為開放空間，且考量適逢假日與至淡水出遊民眾，昨晚參加人數最高約5000人，與原預計約3000至5000人差不多。

台北捷運強調，每位民眾感受度不同，有批評指教皆會納入參考，未來加以改進，廣場前方已經坐滿，因規畫空間滿載，昨晚發文是呼籲聽眾「不要前往會場」，並非淡水站，疏運完全沒問題。

台北捷運說，為了讓活動順利進行，事前縝密規畫現場動線，辦了5次以上勘查；淡水站除原值班人力外，另增派36位服務人員，穿著黃色背心、手持指揮棒，協助引導月台分流、進出站動線規劃、電扶梯疏導管制與旅客進出站引導，維持車站秩序及旅客安全。

台北捷運指出，活動時所有旅客都很有次序的進出現場，昨天參考過去大型活動散場輸運經驗，適時加密班距、列車延駛至淡水站與增派加班車、淡水站設置淨空緩衝區、必要時啟動人潮管制及增派服務人員引導等多種方式，維護旅客安全、紓解車站人潮。

北捷 捷運 淡水

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