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宮廟結合知名舞團激盪火花 木柵集應廟展開藝術家駐點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫。世界華人宗教研究學會提供
文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫。世界華人宗教研究學會提供

文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫，預計辦12場表藝工作坊及1場成果發表，廟方也希望透過不同形式將在地文化傳承，創作出屬於木柵在地的特色舞蹈。

壞鞋子舞蹈劇場首演於2014年，現為國家文化藝術基金會連續六年年度獎助團隊（2019-2024 Taiwan Top）；壞鞋子長期以「田野採集」作為主要的探索方式，走訪民間大小祭典、軒社、儀式、山林，持續探索人之於泛靈之境的知識、身體與精神脈絡; 同時，以土地、文化所承載的精神意涵，作為發展藝術創作的核心價值。

這次的計畫將加入宗教與傳統樂器元素，培養社區孩子對在地文化與舞蹈的興趣，歡迎文山地區的孩子來報名，提升社區文化，塑造屬於木柵地區的獨特文化風景。

壞鞋子舞蹈劇場總監林宜瑾表示，與廟方合作將花兩個月時間進行田野調查，了解在地文化後，解構重組，重新創作屬於木柵在地特色的舞碼，並將其教給在地孩童，讓舞蹈藝術能向下扎根。

木柵集應廟主委張敏男主委表示，這次跟文化團體合作，廟方希望可以透過各種不同的形式將在地文化傳承下去，接下會大力協助舞團進行在地田野調查，希望能夠創作出屬於木柵在地的特色舞蹈。

張敏男表示，我們集應廟本來就是在地重要信仰中心，明年度我們會強化與在地的連結，舉行更多在地活動，也會與政大許多社團合作，帶給我們社區孩子不同的藝文表演，讓藝術文化能夠向下扎根。

文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫。世界華人宗教研究學會提供
文山區木柵集應廟今年與知名的壞鞋子舞蹈劇場合作，明年度計畫展開藝術家駐點計畫。世界華人宗教研究學會提供

劇場 林宜瑾 鞋子

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