新北寵物公園需求高成挑戰 專家：可如日本經驗小而美

新北飼養寵物人口倍數成長，寵物公園需求高，不過能否於都會區廣設成考驗，新北動保處表示，其實設置上都會與里長及區公所研議好，會在飼主需求及居民意見中取得平衡盡量廣設；專家則認為，其實都會區廣設不難，只要設置開放時間即可，日本就是走小而美路線。

新北寵物公園數量居全國之冠，犬貓數也是全國最高，但平均近1萬隻狗才有一座寵物公園，量能比其他縣市低。飼主分享，都會區中要找寵物公園難，即便有設置也是過於陽春，尤其希望能由社區公園改造。

新北市動保處長楊淑芳說明，寵物公園使用率滿高，有些因應需求還24小時開放，因此都會區或寬廣河濱處都有設置，都會區是方便一般民眾平日就近遛狗使用，河濱寵物公園因空間寬闊可以有功能性設置；從平時觀察情況及每次到場幫寵物打疫苗，假日民眾寵物使用度極高。

楊淑芳表示，其實很多寵物公園都是由原有的社區公園增設，超過十處以上，比如中和四號公園及民有公園等，未來要等造一區一寵物公園，甚至板橋及中和等都會區要有兩座寵物公園。

楊淑芳指出，寵物公園需避開野生動物活動區域，犬隻活動面積至少需300平公尺、適當水源、照明設備，需有柵欄及雙層門，設置糞便收集袋供應處及封閉式垃圾桶、遮雨棚及遮陽處，如果面積許可，分大型犬及小型犬活動分流區，通常會以9公斤區分大小型犬分開，設有洗手腳台、便袋、垃圾桶等設施。用地上不一定要公園用地，比如高公局於石碇服務區就有設置寵物運動區，所以只要主管機關同意即可。

楊淑芳提到，寵物公園設置前需取得當地居民與里長、公所同意，有時候在地甚至部分居民會反對，所以要設置一定是有一定需求並經地方民意同意，雖然過程困難，但未來也會在都會區設法找到更多更適合的地方設置，方便飼主與毛小孩運動；另外，目前也規畫以貓為主的室內寵物公園，正評估板橋動物之家能否設置。

台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮認為，對於政府單位最方便事給個草皮即可，對寵物及飼主來說又太單調，但有時候有些設施過於「挑戰」，很多寵物還會在跑跳過程中因此受傷，這的確兩難，所以設置遊具時一定要有防護措施，最好是設開放時段派志工輪守。