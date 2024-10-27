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美化財報？議員批淡海輕軌多缺失 卻不編重置經費換新

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北淡海輕軌捷運列車。本報資料照
新北淡海輕軌捷運列車。本報資料照

淡海輕軌自2018年營運迄今已6年，新北市議員鄭宇恩質詢指出，淡海輕軌刷卡機靈敏度差、儲值機無法儲值TPASS、車廂內鐵板翹起等，捷運公司卻為降低財務赤字，函報捷運局無需重置，甚至遭審計處檢討，並非經營長久之道。新北市長侯友宜允諾，會要求新北捷公司調整步伐。

新北審計處指出，依公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例規定，由新北捷運公司負責汰舊換新、維修等重置作業，由於捷運系統設備重置經費龐大，因此新北捷針對營運逾5年捷運制定重置計畫，逐年提撥經費至新北軌道建設發展基金。

不過審計處指出，因淡海輕軌運量未符預期，新北捷沒依重置計畫在今年度提撥足額經費，雖然捷運局、財政局去年4月開會議決議，重置經費提撥不足由市府補貼，並將經費改由2025年提撥，但機制仍未定案，不利於經費提撥作業。

鄭宇恩說，新北捷運公司為降低財務赤字，縮編人力、在設備維護上草率敷衍，比如淡海輕軌進出站刷卡機分成紅藍色，進出站不能混用，民眾時常刷錯、刷卡感應的靈敏度差，或是淡海輕軌儲值機仍無法儲值TPASS，以及淡海輕軌車廂座椅下方鐵板翹起，卻以膠帶黏貼固定等問題，

新北市長侯友宜說，針對以上建議及缺失，會請新北捷面對民眾的聲音，調整步伐。

新北捷運局說，由市府負擔重置經費部分，已開會議研擬由初期路網增額容積、捷運場站開發超額效益財源支應。新北捷運公司提報次年度重置項目、經費，或無需重置時，會要求提出評估說明。而TPASS目前可在紅樹林及淡水漁人碼頭站儲值，預計10月底淡海輕軌全線可儲值TPASS；車廂座位下方破損將全面檢視，加強維護。

而刷卡機反應問題，新北捷運局說，淡海輕軌刷卡機設備感應有效距離為6公分，可在0.8秒內完成扣款，與國內各捷運及輕軌系統相近，另視需求增加移動式刷卡機。

因淡北道路施工，竹圍捷運站至關渡橋間出轄道路車道，12月中旬將縮減為2車道，鄭宇恩建議，淡海輕軌應規劃加開班次，鼓勵民眾以大眾運輸取代私人運具。捷運局說，淡海輕軌平日上午尖峰班距約4至6分鐘，運能達2915人次／時，尚符合需求，將持續情況檢討。

淡海輕軌車廂內鐵板翹起卻用膠帶固定。圖／鄭宇恩辦公室提供
淡海輕軌車廂內鐵板翹起卻用膠帶固定。圖／鄭宇恩辦公室提供

新北捷運 淡海輕軌

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